Таро-гороскоп на неделю. Кто сорвет с неба все звезды и кому ждать беды
Новая неделя, с 21 по 27 октября, приятно удивит Скорпионов и Весов. А вот Рыбам и Стрельцам стоит готовиться к непростым испытаниям.
Что сулит Таро-гороскоп на неделю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.
Овен
Карты Таро советуют вам внимательно отнестись к тому, что произойдет с вами на этой неделе. Все дело в том, что события и новости, которые для вас готовит судьба, не только многое изменят, но еще и сорвут с некоторых людей маски.
Телец
Подумайте, чем вы сейчас недовольны и как это изменить? Ответ может быть очень простым, однако вы почему-то не хотите его признать. Эта неделя как нельзя лучше подходит для решений, в которых вам придется быть ответственными и смелыми.
Близнецы
Карты Таро советуют вам прислушиваться к своим желаниям. Эта неделя будет особенной, ведь вы можете добиться небывалых высот. Однако для этого придется избавиться от привычек и общения с людьми, которые приносят лишь вред и негатив.
Рак
Новая неделя поможет вам осознать свои сильные и слабые стороны. Не стыдитесь достижений, однако умейте признавать ошибки. Не волнуйтесь, новых проблем не будет.
Лев
В ближайшие дни вам стоит отказаться от чрезмерной самоуверенности. Скорее всего, на этой неделе без помощи близких и друзей справиться будет непросто. А потому не стесняйтесь - озвучивайте свои проблемы и принимайте поддержку.
Дева
Пришло время взглянуть в глаза своим страхам. На этой неделе вы сможете сорвать с неба все звезды, важно лишь позволить себе оказаться в центре внимания. Не бойтесь внимания и больших побед, вы этого достойны.
Весы
Карты Таро сулят вам грандиозный прорыв в отношениях. Если вы хотите что-то изменить - смело об этом говорите. Ну а если ваше сердце открыто для новых знакомств - не засиживаетесь дома и чаще бываете в новых компаниях.
Скорпион
Эта неделя будет веселой и очень продуктивной. Вы сможете воплотить в жизнь свои мечты, а также найти время для настоящих приключений. Помимо этого, обязательно помогите тем, кто в этом нуждается.
Стрелец
Начните ценить тех, кто рядом с вами. Не поддавайтесь импульсивным эмоциям, держите себя в руках. На этой неделе вам лучше отказаться от важных решений и просто переждать бурю.
Козерог
Карты Таро сулят вам очень интересные события. Вы будете окружены людьми, которые могут поделиться с вами чем-то очень важным - каким-то секретом или невероятно ценной информацией. Правильно распоряжайтесь тем шансом, который вы получите.
Водолей
Новая неделя будет непростой. Вам придется показать зубы и дать отпор тем, кто попытается нарушить ваши границы. Не бойтесь отстаивать свою позицию и не ведитесь на манипуляции.
Рыбы
Карты Таро сулят вам проверку на прочность. Вселенная будет испытывать вас искушениями, вам нужно сдержаться. И если вы сумеете перебороть соблазны, вскоре вас ждет награда.
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