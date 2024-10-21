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Таро-гороскоп на неделю. Кто сорвет с неба все звезды и кому ждать беды

Понедельник 21 октября 2024 06:24
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Таро-гороскоп на неделю. Кто сорвет с неба все звезды и кому ждать беды Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака (иллюстрация: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Новая неделя, с 21 по 27 октября, приятно удивит Скорпионов и Весов. А вот Рыбам и Стрельцам стоит готовиться к непростым испытаниям.

Что сулит Таро-гороскоп на неделю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Овен

Карты Таро советуют вам внимательно отнестись к тому, что произойдет с вами на этой неделе. Все дело в том, что события и новости, которые для вас готовит судьба, не только многое изменят, но еще и сорвут с некоторых людей маски.

Телец

Подумайте, чем вы сейчас недовольны и как это изменить? Ответ может быть очень простым, однако вы почему-то не хотите его признать. Эта неделя как нельзя лучше подходит для решений, в которых вам придется быть ответственными и смелыми.

Близнецы

Карты Таро советуют вам прислушиваться к своим желаниям. Эта неделя будет особенной, ведь вы можете добиться небывалых высот. Однако для этого придется избавиться от привычек и общения с людьми, которые приносят лишь вред и негатив.

Рак

Новая неделя поможет вам осознать свои сильные и слабые стороны. Не стыдитесь достижений, однако умейте признавать ошибки. Не волнуйтесь, новых проблем не будет.

Лев

В ближайшие дни вам стоит отказаться от чрезмерной самоуверенности. Скорее всего, на этой неделе без помощи близких и друзей справиться будет непросто. А потому не стесняйтесь - озвучивайте свои проблемы и принимайте поддержку.

Дева

Пришло время взглянуть в глаза своим страхам. На этой неделе вы сможете сорвать с неба все звезды, важно лишь позволить себе оказаться в центре внимания. Не бойтесь внимания и больших побед, вы этого достойны.

Весы

Карты Таро сулят вам грандиозный прорыв в отношениях. Если вы хотите что-то изменить - смело об этом говорите. Ну а если ваше сердце открыто для новых знакомств - не засиживаетесь дома и чаще бываете в новых компаниях.

Скорпион

Эта неделя будет веселой и очень продуктивной. Вы сможете воплотить в жизнь свои мечты, а также найти время для настоящих приключений. Помимо этого, обязательно помогите тем, кто в этом нуждается.

Стрелец

Начните ценить тех, кто рядом с вами. Не поддавайтесь импульсивным эмоциям, держите себя в руках. На этой неделе вам лучше отказаться от важных решений и просто переждать бурю.

Козерог

Карты Таро сулят вам очень интересные события. Вы будете окружены людьми, которые могут поделиться с вами чем-то очень важным - каким-то секретом или невероятно ценной информацией. Правильно распоряжайтесь тем шансом, который вы получите.

Водолей

Новая неделя будет непростой. Вам придется показать зубы и дать отпор тем, кто попытается нарушить ваши границы. Не бойтесь отстаивать свою позицию и не ведитесь на манипуляции.

Рыбы

Карты Таро сулят вам проверку на прочность. Вселенная будет испытывать вас искушениями, вам нужно сдержаться. И если вы сумеете перебороть соблазны, вскоре вас ждет награда.

К слову, ранее мы уже рассказывали, каким знакам Зодиака повезет в понедельник.

Помимо этого, недавно стало известно, какие знаки Зодиака слишком много говорят.

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