Три украинских фильма, которые захотят посмотреть все: первые трейлеры и даты премьер

"Троє"

Премьера фильма запланирована на 21 августа. Лента является сочетанием приключенческого экшна с классическим вестерном и вобрала лучшее от обоих жанров. Ключевые сцены снимали в Староконстантинове, знаковом месте для Украины времен полномасштабного вторжения

События фильма происходят во время войны за независимость Украины 1917-1921 годов. Двое махновских разбойников устроили засаду, чтобы захватить красноармейский конвой, который вез немалую сумму денег. Ограбление идет не по плану и вместе с деньгами забирают пленного командира панцирника. Назад пути нет и трое разных мужчин, чудом спасшихся от смерти, из непримиримых врагов становятся побратимами в борьбе против красной чумы.

"Батьківські збори"

Премьера фильма состоится 30 октября. После успеха фильма "Собрание ОСМД", United Heroes Group и "Мамахихотала" снова берутся за "святое" - "Батьківські збори", которые перерастает в ожесточенные дебаты, обнажает пробелы в воспитании и открывают семейные тайны, о которых никто даже представить не мог.

В этот раз знакомые герои встретятся, но уже за школьной партой, как раз накануне Хэллоуина, чтобы обсудить результаты выборов президента школы. Подозрения в фальсификациях, взаимные обвинения в подкупе, популистские лозунги, буллинг и шантаж - в ход идет все. Ведь когда речь идет о власти, даже школьной, взрослые теряют здравый смысл быстрее, чем дети.

"Ти - космос"

Лента Павла Острикова выйдет в прокат 20 ноября. Это - одна из самых амбициозных лент современного украинского кино. Для фильма построили пять жилых модулей, разработали концепты космического корабля и его интерьера, а также создали полноценного робота.

В центре сюжета - украинский космический дальнобойщик Андрей, который перевозит ядерные отходы с Земли на спутник Юпитера. После неожиданного взрыва Земли, обломки которой уничтожают все вокруг, Андрей остается последним человеком во Вселенной. Но вдруг на связь выходит француженка Катрин, которая нуждается в помощи.