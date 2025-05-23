Три українські фільми, які захочуть подивитися всі: перші трейлери і дати прем'єр

Світ українського кіно не стоїть на місце та готує для нас цікаві прем'єри. На осінь та літо вже заплановано покази цікавих стрічок, про які варто дізнатися вже зараз.
РБК-Україна (проект Styler) називає 3 фільми, прем'єру яких не слід пропускати.
Прем'єру фільму заплановано на 21 серпня. Стрічка є поєднанням пригодницького екшна з класичним вестерном і увібрала найкраще від обох жанрів. Ключові сцени знімали у Старокостянтинові, знаковому місці для України часів повномасштабного вторгнення
Події фільму відбуваються під час війни за незалежність України 1917-1921 років. Двоє махновських розбишак влаштували засідку, аби захопити червоноармійський конвой, який віз чималу суму грошей. Пограбування йде не за планом і разом з грошима забирають полоненого командира панцирника. Назад шляху немає і троє різних чоловіків, які дивом врятувалися від смерті, з непримиренних ворогів стають побратимами в боротьбі проти червоної чуми.
Прем'єра фільму відбудеться 30 жовтня. Після успіху фільму "Збори ОСББ", United Heroes Group та "Мамахихотала" знову беруться за "святе" - "Батьківські збори", які переростають у запеклі дебати, оголюють прогалини у вихованні та відкривають сімейні таємниці, про які ніхто навіть уявити не міг.
Стрічка Павла Острікова вийде в прокат 20 листопада. Це - одна з найамбітніших стрічок сучасного українського кіно. Для фільму побудували п’ять житлових модулів, розробили концепти космічного корабля та його інтер’єру, а також створили повноцінного робота.
У центрі сюжету - український космічний далекобійник Андрій, який перевозить ядерні відходи з Землі на супутник Юпітера. Після несподіваного вибуху Землі, уламки якої знищують все навколо, Андрій залишається останньою людиною у Всесвіті. Та раптом на звʼязок виходить француженка Катрін, яка потребує допомоги.
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