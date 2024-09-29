5 оригинальных рецептов осенней консервации, если надоели квашеные помидоры
Осенью консервируют и квасят овощи на зиму. Обычно для этого используют помидоры или огурцы, но консервировать и квасить можно и другие овощи и фрукты.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что можно законсервировать на зиму вместо помидоров.
Маринованный перец с медом
Маринованный перец с медом (скриншот / Закарпатська Господиня)
Чтобы замариновать перец с медом, нужны следующие продукты:
- болгарский перец - 4 кг;
- растительное масло - 100 мл;
- мед - 4 ст. л.;
- вода - 2 л;
- уксус - 300 мл;
- сахар - 100 г;
- соль - 85 г;
- лавровый лист - 2-3 шт.;
- черный перец горошек - по вкусу.
Как мариновать перец с медом на зиму
Вымойте болгарский перец, чистить его от плодоножки и семян не нужно. В большую кастрюлю налейте воду, добавьте растительное масло, соль и сахар, а также добавьте мед.
Помешивая смесь, доведите ее до кипения. После этого добавьте перец горошком, лавровые листья и болгарский перец.
Накройте крышкой кастрюлю и проварите перец в течение 6-7 минут, чтобы овощи изменили цвет. Чем меньше размер перцев, тем меньше их нужно варить. Отваренный перец переложите в миску, чтобы он немного остыл.
После этого разложите перец по стерилизованным банкам. Залейте перец маринадом, в котором варились овощи.
Накройте банки стерилизованными крышками и подождите несколько часов, чтобы перец впитал влагу.
При необходимости долейте маринад, чтобы перец полностью покрыт жидкостью. После этого плотно закройте банки с маринованным перцем с медом.
Маринованный перец с чесноком
Маринованный перец с чесноком (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)
Чтобы замариновать перец с чесноком в 1 банке на 0,5 л, требуются эти ингредиенты:
- болгарский перец - 500 г;
- кипяток - 0,4-0,5 л;
- уксус 9% - 1 ст. л.;
- растительное масло - для жарки;
- чеснок - 2 зубчика;
- сахар - 3 ч. л.;
- соль - 1 ч. л.
Как мариновать перец с чесноком
Чтобы законсервировать перец с чесноком, помойте овощи, удалите плодоножку и семена, затем нарежьте перцы на кусочки произвольного размера.
Разогрейте сковороду, налейте масло и выложите перец. Накройте сковороду крышкой и жарьте перец в течение нескольких минут до корочки.
Убавьте огонь, переверните перец, чтобы сделать корочку с другой стороны. Переложите мягкий перец в стерилизованную банку, всыпьте соль, сахар, очищенные чеснока и уксус. Чеснок можно также нарезать или раздавить.
Залейте перцы кипятком доверху, и закройте банки стерилизованными крышками. Переверните закрытые банки с перцем и накройте их одеялом.
Подождите, пока консервация полностью остынет - тогда ее можно переставить в темное прохладное место.
Консервированная кукуруза
Консервированная кукуруза (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Для того чтобы законсервировать кукурузу в 1 банке на 1 л, нужно:
- кукуруза - 7 шт.;
- уксус - 2 ст. л.;
- сахар - 4 ст. л.
- соль - 2 ст. л.
Как консервировать кукурузу
Тщательно промойте кукурузу, удалив все ворсинки и листья. Чтобы качаны дольше хранились, их рекомендуют отварить.
После того как вода с початками закипит, всыпьте половину сахара и соли. Проварите кукурузу еще в течение часа на среднем огне.
Переложите качаны на тарелку, дождитесь охлаждения и снимите зерно. После этого промойте кукурузу кипятком, чтобы вымыть лишний крахмал.
Разложите кукурузу по стерилизованным баночкам и приготовьте маринад. Налейте в кастрюлю литр воды, добавьте соль, сахар и уксус и доведите до кипения.
Поставьте банки с кукурузой в большую кастрюлю на ткань, разлейте по баночкам маринад и накройте их стерилизованными крышками. В кастрюлю налейте кипяток и стерилизуйте кукурузу еще в течение 40 минут.
После этого плотно закрытые крышки и накройте банки полотенцем до остывания.
Консервированные кабачки
Консервированные кабачки (скриншот / Лилия Цвит)
Чтобы законсервировать кабачки на зиму, нужны эти продукты:
- кабачки - 1-2 шт.;
- перец - 0,5 шт.;
- морковь - 1 шт.;
- растительное масло - 1 ст. л.;
- уксус - 2 ст.л.;
- сахар - 2 ст. л.;
- соль - 1 ст. л.;
- соцветие укропа - 1 шт.;
- лавровый лист - 1 шт.;
- душистый перец - 3 шт.;
- чеснок - 2 зубчика.
Как консервировать кабачки
Для маринования лучше всего использовать молодые кабачки с тонкой кожурой и без семян. Сначала на дно стерилизованных банок выложите соцветия укропа, затем вбросьте очищенные зубчики чеснока, добавьте ароматный перец и лавровые листья.
Кабачки нужно помыть, удалить плодоножку, а затем нарезать овощ на кружочки толщиной 5 мм. Положите половину кабачка в банку.
Помойте морковь, очистьте ее от кожуры и нарежьте кружочками. Всыпьте морковь в банку с кабачком. Перец нужно помыть, очистить от семян и плодоножки, нарезать на ломтики и добавить к кабачкам.
Положите банку остальные кабачки, добавьте масло, соль, сахар и уксус. Залейте кабачки кипятком и накройте банку стерилизованной крышкой.
После этого можно еще раз простерилизовать консервацию, прокипятив банку в кастрюле с водой в течение 20 минут. Герметически закройте банку, переверните ее и укутайте в одеяло до полного остывания.
Квашеные яблоки на зиму
Квашеные яблоки на зиму (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)
Для того чтобы заквасить яблоки в банке на 3 л, нужно следующие продукты:
- яблоки - 10-15 шт.;
- вода - 1,5 л;
- соль - 30 г;
- сахар - 45-60 г.
Как квасить яблоки
Для заквашивания можно брать разные сорта яблок, но летние будут мягче. Осенние сорта будут более жесткими и дольше сохраняться. Поврежденные яблоки не подходят для заквашивания.
Помойте яблоки, выложите их в стерильную банку и залейте питьевой водой. Вода должна быть теплой, примерно 35-40 градусов.
Добавьте соль и сахар. Сахар можно заменить 2-3 ст. л. меда. Плотно закройте квашеные яблоки стерилизованной крышкой.
Чтобы запустить процесс брожения, можно подержать яблоки 1-2 дня при комнатной температуре, а затем ставить в прохладное место.
Кстати, раньше мы писали о том, как готовить кабачковую икру в духовке.
Читайте также, как консервировать баклажаны в соусе на зиму.
При написании материала использовались следующие источники: кулинарные YouTube-каналы "Закарпатська Господиня", "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк", "НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти", кулинарный YouTube-канал Лилии Цвит.