Три вредные привычки с детства, которые приводят к набору веса и ожирению

С детства часто формируются определенные пищевые привычки, которые со временем могут оказать негативное влияние на здоровье. В частности, могут привести к набору лишнего веса и даже ожирению, поскольку они увеличивают количество калорий.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера и нутрициолога Юрия Попка.

Есть белый хлеб

По словам эксперта, такой продукт содержит пустые калории, не насыщает организм и не имеет никакой пользы.

Все потому, что за сытость отвечает клетчатка и белок.

"В таком 300 г хлеба содержится 1000 ккал. Это то же самое, что съесть 2 плитки шоколада", - добавил нутрициолог.

Белый хлеб имеет высокий гликемический индекс, что означает, что он быстро повышает уровень сахара в крови. Это может привести к резким колебаниям уровня глюкозы, что негативно влияет на энергетический баланс и может способствовать развитию диабета 2 типа.

Масло

В пачке масла содержится 1500 ккал, а это почти то же самое, что съесть 3 плитки шоколада.

Масла животного происхождения (например, сливочное масло) содержат много насыщенных жиров, которые могут повышать уровень холестерина в крови и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Некоторые виды растительных масел могут содержать трансжиры, которые образуются при переработке масла. Они могут негативно влиять на здоровье, повышая уровень "плохого" холестерина.

"Если вы откажитесь от этих продуктов вы ничего не потеряете, потому что хлеб - это рафинированные углеводы, а масло - лишние жиры, которых в вашем рационе и так много", - объяснил Попко.

Магазинные соки

По сути вы пьете просто подслащенную воду с минимальным количеством витаминов. Полезнее всего съесть просто целый фрукт.

В пачке сока 500 ккал, это то же самое, что съесть плитку шоколада.

Для продления срока хранения в соках часто используют разнообразные химические добавки, такие как консервантов или стабилизаторы, которые могут влиять на здоровье, если их употреблять регулярно.

Магазинные соки, в отличие от натуральных свежевыжатых, содержат очень мало или совсем не имеют клетчатки, которая важна для нормального пищеварения.