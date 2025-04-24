6 сезонных суперфудов, которые нужно есть прямо сейчас
С приходом весны и активной солнечной погоды нужно обновлять рацион. Названы суперфуды, которые не только укрепят иммунитет, но и подарят заряд энергии на целый день.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о сезонных продуктах, которые уже появились на прилавках.
Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)
По словам диетолога Натальи Самойленко, такие продукты богаты железом, фолиевой кислотой и витаминами группы B. Они улучшают работу сосудов и мозга.
К тому же содержат антиоксиданты, которые защищают клетки от старения.
Петрушка содержит большое количество фолиевой кислоты - витамина B9, который может снизить риск сердечных заболеваний у людей. Он снижает уровень аминокислоты гомоцистеина, что вредит здоровью сердечно-сосудистой системы.
Зелень стоит добавлять в салаты, просто на тарелку или делать полезные соусы.
Молодая морковь
Это источник бета-каротина, который улучшает зрение, состояние кожи и поддерживает здоровье печени.
Молодая морковь также помогает очищению организма. Кроме того, это отличный перекус и ее можно добавлять в салаты, супы и основные блюда.
Овощ обладает легким мочегонным эффектом и способствует выведению токсинов. При регулярном употреблении морковь помогает очищать сосуды.
Черемша
Эксперт отметила, что черемша - это натуральный антибиотик и средство для укрепления иммунитета. Она способна очищать организм от токсинов. Улучшает пищеварение и помогает при детоксикации печени.
Имеет легкий седативный эффект, может помочь при раздражительности, бессоннице, усталости. Не стоит употреблять черемшу в больших количествах, ведь она может раздражать желудок.
Используйте черемшу в салатах, соусах или добавляйте в супы.
Щавель, шпинат, мангольд
Это отличный источник витамина для лучшей поддержки иммунитета и усвоения железа. Прекрасно поддерживают надпочечники и уменьшают усталость.
Регуляция пищеварения, ведь содержат органические кислоты (яблочную, щавелевую).
"Отличная база для салатов, тушеных блюд то любимого зеленого борща", - добавила диетолог.
Крапива
Благодаря высокому содержанию железа, крапива помогает при анемии (пониженном гемоглобине). Витамин С в ее составе улучшает усвоение железа.
Обладает мочегонными свойствами, выводит токсины и лишнюю жидкость. Также способствует очищению печени и почек.
Помогает при артритах, ревматизме и других воспалениях. Может также уменьшать боль в суставах.
Ее можно добавлять в любые супы, зеленый омлет и борщ.
Клубника
Содержит витамин C (больше, чем апельсин), а также витамины группы B, витамин A, E, K. Антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами и замедляют старение.
Флавоноиды и калий в составе клубники способствуют снижению давления и укреплению сосудов.
Благодаря большому количеству витамина C прекрасно поддерживает иммунитет. А клетчатка улучшает работу желудочно-кишечного тракта.
Лучше всего есть свежую, так вы получите максимум пользы.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко и сайт Food struct.
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