Что нужно говорить мужчине постоянно, чтобы он носил вас на руках

Давайте разберемся, что нужно говорить женщинам своему мужчине постоянно, чтобы он в ответ носил вас на руках?

В отношениях просто не бывает, ведь это игра для двоих, где каждый имеет свои принципы, позиции, собственные точки зрения и, конечно же, персональных "тараканов". Главное, что нужно помнить: хорошие отношения нуждаются в ежедневном труде и мудрости с обеих сторон.

Какие слова нужны вашему партнеру

Я поддерживаю тебя в твоем решении. Позвольте вашему мужчине принимать решения и будьте рядом с ним, даже когда он ошибается. Не осуждайте, а направляйте.

Я очень благодарна за что-то конкретное, что ты делаешь для меня. Поблагодарите за то, что он делает для вас, дома, детей.

Я хочу, чтобы ты знал, что я уважаю тебя как личность. Для вашего мужчины очень важна не только ваша любовь, но и уважение.

Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты всегда был надежной опорой. Так вы подчеркнете, что ваш мужчина действительно ваша "стена", за которой не страшно.

Расскажи мне, как ты себя чувствуешь, как прошел твой день. Интересуйтесь тем, что переживает ваш мужчина, что у него в мыслях. Но не навязывайтесь, он обязательно с вами поделится, если будет понимать, что вы – действительно близкий ему человек.

Ты выглядишь так хорошо. Да-да, не только женщины любят комплименты относительно своей внешности.

Для чего это делать?

Каждый раз, когда вы говорите эти приятные вещи своему любимому мужчине, вы даете ему больше стимулов приблизиться к вам. И наоборот, когда вы не подчеркиваете его достоинства и не благодарите за то, что он делает для вас, его любовь, как и желание стараться, постепенно угасают.