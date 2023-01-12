5 напитков, которые скрыто вредят вашему здоровью

Некоторые простые напитки, как чашка чая или стакан латте на самом деле не так невинны, как это может казаться на первый взгляд. Ученые обнаружили пять скрытых "вредителей" для здоровья, которые могут усугублять воспалительные процессы в организме, что чревато плохими последствиями для организма.

Лате с сахаром

Хотя кофе сам по себе может оказывать благоприятное воздействие на здоровье благодаря своим растительным соединениям и содержанию полифенолов, то, что вы добавляете в кофе, может нивелировать эту пользу.

"Многие напитки с кофе и имитацией кофе богаты сахаром из сиропов. Если вы ежедневно пьете большой латте, возможно, вы употребляете больше сахара, чем вы думаете!" - уверена диетолог Эми Гудсон.

Медики советуют отказаться или максимально ограничить добавленный сахар в кофейных напитках.

Овсяное молоко

Вы можете думать, что выбор "немолочного" молока автоматически для вас более здоровый, но это не всегда так.

"Когда речь заходит о немолочном молоке, не все бренды и разновидности одинаковы. Когда овсяное молоко производится с ароматизаторами и добавлением сахара, оно становится вредным. Даже варианты без вкуса могут содержать около 7 граммов сахара на порцию", - говорит эксперт Триста Бест.

Если вы хотите выбрать лучшее овсяное молоко, убедитесь, что в его состав не входит дополнительный сахар.

Сладкий чай

"Нужно максимально ограничить потребление подслащенных напитков, таких как сладкий чай. Со временем чрезмерное потребление добавленного сахара может способствовать хроническому воспалению, и многие подслащенные напитки почти не имеют питательной ценности, то есть они просто снабжают вас сахаром и калориями", - убеждена Эми Гудсон.

Попытайтесь заменить подслащенные напитки водой, водой с легким вкусом или даже водой со свежими фруктами как хорошим источником гидратации с низким содержанием сахара или без сахара вообще.

Магазинные смузи

Хотя смузи может быть отличным вариантом для замены пищи или восстановления после тренировки, многие из тех, которые вы покупаете в магазинах, на самом деле имеют добавленный сахар.

В частности, добавление фруктовых соков для усиления вкуса смузи может очень быстро увеличить содержание сахара в напитке.

Если у вас есть время и возможности, лучше приготовьте смузи дома.

Газированные сладкие напитки

"Хроническое воспаление может развиться со временем из-за регулярного употребления напитков с большим количеством добавленного сахара, и сладкая газировка является основным фактором риска", - говорит нутрициолог Лиза Янг.

Вместо этого выберите обычную воду или газировку без сахара. А потребление сладкого в целом лучше ограничить.