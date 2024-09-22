Три рецепта вкусных блюд с гречкой от Клопотенко

Гречка - полезный и вкусный гарнир, достаточно популярный в украинских блюдах. Однако гречку можно не только варить для гарнира, но и добавлять в супы или делать из них начинку для вареников.

О том, какие вкусные и необычные блюда приготовить с гречкой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Евгена Клопотенко.

Филе судака с гречкой

Судака с гречкой (скриншот / YouTube)

Для того чтобы приготовить гречку с судаком, нужно следующие продукты:

вода - 300 мл;

гречка - 150 г;

филе судака - 300 г;

растительное масло - 1 ст. л.;

гвоздика - 3 шт.;

бодян - 2 звездочки;

молотая корица - щепотка;

лимон - половина;

хлопья перца чили - щепотка;

соль - по вкусу.

Как готовить филе судака с гречкой

Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов. Тем временем насыпьте гречку в кастрюлю, влейте воду. Добавьте корицу, гвоздику и бодян, и отварите гречку на среднем огне до готовности. Накрывать посуду крышкой не нужно.

Готовую гречку нужно выложить на пергамент, а сверху положить филе рыбы. Полейте продукты растительным маслом и лимонным соком из половины лимона.

Добавьте соль и хлопья перца чили. Заверните пергамент так, чтобы образовался конверт. Запекайте филе судака с гречкой в течение 15 минут.

За 4 минуты до того, как рыба будет готова, рекомендуют включить режим Гриль, раскрыв конверт из пергамента. Так рыба слегка подрумянится.

Вареники с творогом и гречкой

Вареники с творогом и гречкой (иллюстративное фото: Freepik)

Чтобы приготовить вареники с начинкой из творога и гречки, нужны эти ингредиенты:

мука - 300 г;

творог - 330 г;

гречка - 100 г;

кефир (2,5% жирности) - 200 мл;

сливочное масло - 50 г;

сахар - 2,5 ст. л.;

соль - 0,5 ч. л.;

мед - 2 ст. л.

Как готовить вареники с творогом и гречкой

Сначала нужно запарить гречку, залив крупу 200 мл кипятка. Миску с гречкой накройте крышкой и оставьте на 15-20 минут.

Тем временем приготовьте тесто для вареников. В муку всыпьте 0,5 ст. л. сахара и соль, влейте кефир. Перемешайте компоненты, а затем замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и оставьте на 20 минут.

Если гречка впитала не всю воду, опрокиньте крупу на сито и подождите, пока стечет жидкость. Пересыпьте гречку в миску, добавьте творог и 2 ст. л. сахара, перемешайте ингредиенты.

Раскатайте тесто на пласт толщиной 2 мм, вырежьте из него кружочки с помощью стакана. Выложите начинку на каждый кружочек теста и сформируйте вареники.

Вскипятите воду в большой кастрюле, опустите вареники и помешивайте их до момента всплытия. После этого варите еще в течение 2 минут.

Растопите на сковороде сливочное масло, добавив мед. Прогрейте смесь в течение минуты и полейте готовые вареники.

Капустняк с гречкой и шкварками

Капустняк с гречкой и шкварками (иллюстративное фото: Freepik)

Для приготовления капустника с гречкой и шкварками требуются следующие продукты:

вода - 2,5 л;

куриные бедра - 2-3 шт.;

гречка - 100 г;

морковь - 1 шт.;

квашеная капуста - 350 г;

лук - 1 шт.;

гвоздика - 2 бутона;

лавровые листы - 2 шт.;

соль - по вкусу;

душистый перец горошком - 2-3 шт.;

перец - по вкусу;

сметана - для подачи.

Как готовить капустник с гречкой и шкварками

Помойте куриные бедра, снимите с них кожуру. Кожу нужно нарезать на полоски и поджарить до румяной корочки на сковороде.

Бедра положите в кастрюлю и залейте водой. Почистьте лук и морковь, нарежьте их на несколько частей. Всыпьте овощи вместе со специями в воду.

Варить бульон нужно в течение 20 минут, снимая пену. Вытащите овощи и бедра, мясо нарежьте на кусочки и положите в кастрюлю.

Всыпьте в бульон гречку и капусту, и варите капустник в течение 10-15 минут на среднем огне. После этого можно добавить соль и перец, украсить капустником с гречкой шкварками, а также всыпать отварную нарезанную морковь.