Три рецепта глазури для паски: классическая, на желатине и "белый шоколад" за минуту

Глазурь на сухом молоке (похожа на белый шоколад)

Сухое молоко - 60 г

Сахарная пудра - 1 ч. л.

Вода теплая - 25 мл

Смешайте сухое молоко с сахарной пудрой, постепенно добавьте теплую воду до желаемой консистенции.

Такой порции хватит на 1-2 паски диаметром 9 см.

Белковая глазурь

Яичный белок - 2 шт. (57 г)

Сахарная пудра - 115 г (в 2 раза больше, чем белка. Можно добавлять и больше, тогда глазурь будет быстрее застывать, меньше липнуть, но будет крошиться).

Лимонный сок - 1 ст. л.

Соль - 1 щепотка

Белки взбейте со щепоткой соли до пышной пены. Добавьте постепенно сахарную пудру, в конце добавьте сок лимона.

Смажьте паски глазурью. Поставьте паски в прогретую до 100 градусов духовку на 5 минут, чтобы глазурь немного подсохла и чтобы обезопасить себя (бактерии сальмонеллы умирают при температуре 80 градусов за 5 минут).

Такой порции хватит на 5-6 пасок диаметром 9 см.

Глазурь на желатине

Сахар - 100 г

Вода теплая - 30 мл

Желатин - 1 ч. л. (5 г)

Лимонный сок - 1 ст. л.

В желатин влейте 1 ст. л. теплой воды, перемешайте и дайте набухнуть или подготовьте желатин согласно инструкции на упаковке.

Оставшуюся воду влейте в сахар и сварите сахарный сироп до полного растворения крупинок сахара.

Дайте сиропу остыть немного, добавьте набухший желатин, хорошо перемешайте до полного растворения желатина. Взбейте смесь миксером до белизны и загустения. Добавьте лимонный сок и еще раз взбейте.

Такой порции хватит на 3-4 паски диаметром 9 см.