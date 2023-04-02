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Три рецепти глазурі для паски: класична, на желатині і "білий шоколад" за хвилину

Як приготувати смачну глазур (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Глазур - неодмінна прикраса традиційної української паски, якою ми будемо ласувати на Великдень 16 квітня. Способів приготування солодкої маси існує багато, тож ми пропонуємо вам найкращі.

Рецептами поділилася кулінарка Alina FooDee на YouTube.

Глазур на сухому молоці (схожа на білий шоколад)

  • Сухе молоко - 60 г
  • Цукрова пудра - 1 ч. л.
  • Вода тепла - 25 мл
  • Змішайте сухе молоко з цукровою пудрою, поступово додайте теплу воду до бажаної консистенції.

Такої порції вистачить на 1-2 паски діаметром 9 см.

Білкова глазур

  • Яєчний білок - 2 шт. (57 г)
  • Цукрова пудра - 115 г (у 2 рази більше, ніж білка. Можна додавати і більше, тоді глазур швидше застигатиме, менше липне, але кришиться).
  • Лимонний сік - 1 ст. л.
  • Сіль - 1 щіпка

Білки збийте із щіпкою солі до пишної піни. Додайте поступово цукрову пудру, в кінці додайте сік лимона.

Змастіть паски глазур'ю. Поставте паски в прогріту до 100 градусів духовку на 5 хвилин, щоб глазур трохи підсохла і щоб убезпечити себе (бактерії сальмонели вмирають при температурі 80 градусів за 5 хвилин).

Такої порції вистачить на 5-6 пасок діаметром 9 см.

Глазур на желатині

  • Цукор - 100 г
  • Вода тепла - 30 мл
  • Желатин - 1 ч. л. (5 г)
  • Лимонний сік – 1 ст. л.

У желатин влийте 1 ст. л. теплої води, перемішайте і дати набухнути або підготуйте желатин згідно з інструкцією на упаковці.

Воду, що залишилася, влийте в цукор і зваріть цукровий сироп до повного розчинення крупинок цукру.

Дайте сиропу охолонути трохи, додайте набряклий желатин, добре перемішайте до повного розчинення желатину. Збийте суміш міксером до побіління та загустіння. Додайте лимонний сік та збийте ще раз.

Такої порції вистачить на 3-4 паски діаметром 9 см.

Раніше ми писали також, як приготувати ідеальну паску без випічки "Чисті руки".

Також дізнайтеся, як приготувати паску за рецептом Дарії Цвєк.

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