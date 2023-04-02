Три рецепти глазурі для паски: класична, на желатині і "білий шоколад" за хвилину

Глазур - неодмінна прикраса традиційної української паски, якою ми будемо ласувати на Великдень 16 квітня. Способів приготування солодкої маси існує багато, тож ми пропонуємо вам найкращі.
Рецептами поділилася кулінарка Alina FooDee на YouTube.
Такої порції вистачить на 1-2 паски діаметром 9 см.
Білки збийте із щіпкою солі до пишної піни. Додайте поступово цукрову пудру, в кінці додайте сік лимона.
Змастіть паски глазур'ю. Поставте паски в прогріту до 100 градусів духовку на 5 хвилин, щоб глазур трохи підсохла і щоб убезпечити себе (бактерії сальмонели вмирають при температурі 80 градусів за 5 хвилин).
Такої порції вистачить на 5-6 пасок діаметром 9 см.
У желатин влийте 1 ст. л. теплої води, перемішайте і дати набухнути або підготуйте желатин згідно з інструкцією на упаковці.
Воду, що залишилася, влийте в цукор і зваріть цукровий сироп до повного розчинення крупинок цукру.
Дайте сиропу охолонути трохи, додайте набряклий желатин, добре перемішайте до повного розчинення желатину. Збийте суміш міксером до побіління та загустіння. Додайте лимонний сік та збийте ще раз.
Такої порції вистачить на 3-4 паски діаметром 9 см.
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