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Паска "Чистые руки": идеальная выпечка без вымешивания и заморочек

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Пятница 31 марта 2023 18:06
Паска "Чистые руки": идеальная выпечка без вымешивания и заморочек Как испечь паску без вымешивания (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Многим любителям домашней выпечки в процессе приготовления пасок не нравится долгое вымешивание. Но решение есть. Оказывается, вкусных пасочек можно напечь даже не замазав в тесто руки.

Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee на YouTube.

Ингредиенты (на 4 паски диаметром 9 см):

  • Молоко теплое - 200 г
  • Сахар - 180 г
  • Ванильный сахар - 20 г
  • Яйцо - 2 шт.
  • Сметана 20% - 100 г
  • Мука - 400-450 г (100 г в опару + 300-350 при замесе теста)
  • Дрожжи сухие - 12 г (36 г живых)
  • Соль - 1/3 ч. л.
  • Куркума - небольшая щепотка (для желтого цвета мякиша)
  • Цедра 1 небольшого апельсина или лимона
  • Сухофрукты или цукаты - 150 г + 1 ст. л. муки

Для глазури:

  • Сгущенное молоко - 4 ст. л.
  • Сухое молоко - 4-6 ст. л.

Пошаговое приготовление

В теплое молоко добавьте дрожжи, 2 ст. л. сахара и 100 г муки. Перемешайте до однородности, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 15-30 минут до появления пенной шапочки и увеличения в объеме.

Оставшийся сахар взбейте с яйцами, солью, ванильным сахаром до пышной светлой массы. Добавьте цедру апельсина или лимона, сметану и подошедшую опару.

Просейте муку, постепенно замешивая жидкое, тягучее тесто (у вас может уйти от 300 до 350 г муки). Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-2 часа до увеличения в объеме минимум в 2 раза.

Подошедшее тесто обомните. Сухофрукты заранее запарьте в кипятке, просушите и обваляйте в 1 ст. л. муки. Добавьте их в тесто и хорошо перемешайте.

Заполните формочки тестом, ложку смазывайте растительным маслом, так как тесто очень липкое. Выровняйте верхушки, формируя шапочку. Накройте полотенцем и оставьте на расстойку в теплом месте, пока тесто не займет почти весь объем формы.

Выпекайте около 40 минут в заранее прогретой до 170 градусов духовке на уровне чуть ниже среднего. Если паски быстро румянятся, накройте их фольгой.

Для глазури смешайте сгущенное молоко с сухим молоком. Смажьте остывшие куличи. Украсьте ваши пасочки по желанию.

Раньше мы писали, какприготовить кулич Крафин.

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