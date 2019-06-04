Тричі міняли версію: "копи" намагалися зам'яти справу про застрелену дитину

Поліцейські прострелили дитині голову в Переяслав-Хмельницькому Київської області в п'ятницю, 31 травня. А 3 червня п'ятирічний Кирило помер у київській лікарні, так і не приходячи до тями. Однак спочатку правоохоронці висунули зовсім іншу версію подій.

Так, на сайті ДБР залишилася інформація про початок розслідування, де мова йде про те, що малюк впав і вдарився об камінь.

Смерть дитини під Києвом - поліція намагалася зам'яти справу (скрін: dbr.gov.ua)

Коли ж це не вдалося приховати, виникла друга версія, про те, що один з поліцейських нібито пристрілював рушницю. І випадково постріл пролунав у бік двору, де в цей час гуляла дитина. Про це повідомили на сайті ГУ Нацполіції в області.

Пізніше була висунута остаточна версія події, згідно якої двоє працівників патрульної поліції - старший сержант Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько 31 травня відпочивали, розпивали спиртні напої. Вони вирішили постріляти по банкам заради розваги, незважаючи на те, що перебували у населеному пункті поруч з житловими дворами. Так вони й потрапили в п'ятирічного Кирила, який в цей момент гуляв неподалік від дому.

Спочатку "копам" було пред'явлено звинувачення в спричиненні тяжких тілесних ушкоджень з необережності вчинене групою осіб (ст. 28 і 128 ККУ). Пізніше справу було перекваліфіковано за 4 ст. 296 Кримінального кодексу (Хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї).

А 3 червня, після того, як Кирило помер, правоохоронці перекваліфікували підозру поліцейським, які стріляли в дитину в умисне вбивство. Про це повідомив Генпрокурор Юрій Луценко.

До речі, бабуся загиблого Кирила, Олександра Тлявова розповіла, що поліцейські були настільки п'яні, що не пам'ятають, хто саме з них стріляв.

Мама загиблого хлопчика Тетяна Тлявова опублікувала останній знімок маленького Кирила.

Загиблий Кирило (фото: facebook.com/Татьяна Тлявова)

Раніше Тетяна звернулася до українців з проханням більше не перераховувати гроші на лікування Кирила і подякувала всім за допомогу і підтримку.

Скрін: facebook.com/Тетяна Тлявова

Про загибель п'ятирічного Кирила висловився і президент України Володимир Зеленський, який пообіцяв покарати винних.

"Ті, хто має повинні дбати про безпеку громадян, мусять щохвилини пам'ятати про свою відповідальність", - написав Зеленський.

Скрін: facebook.com/zelenskiy95

Про необхідність покарати винних висловився і Володимир Гройсман, який також вимагає жорсткого покарання.

Скрін: facebook.com/volodymyrgroysman

Зазначимо, що після того, як резонансну справу було винесено на широке громадське обговорення в Переяслав-Хмельницькому були відсторонені керівники поліції. А голова нацполіції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку і звернувся до керівництва з проханням відправити його в гарячу точку на Донбасі.