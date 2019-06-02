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Не пам'ятають, хто стріляв: шокуючі деталі поранення дитини п'яними "копами"

STYLERПодії    02.06.2019 - 18:49
Не пам'ятають, хто стріляв: шокуючі деталі поранення дитини п'яними "копами"
Поліцейські прострелили дитині голову під Києвом (колаж: РБК-Україна)

Поліцейські були настільки п'яні, що погано пам'ятають, що сталося

П'яні поліцейські прострелили п'ятирічній дитині голову в Переяслав-Хмельницькому Київської області. Трагічна подія сталася в п'ятницю, 31 травня. Бабуся маленького Кирила розповіла, що за життя малюка боряться медики, а поліцейські визнають свою провину, але хто саме стріляв, вони не пам'ятають, бо були дуже п'яні. Про це пише "Громадське".

За словами бабусі хлопчика Олександри Тлялової, начальник райвідділу Переяслав-Хмельницького приїжджав до лікарні, де лежав постраждалий хлопчик. Саме він і розповів про затриманих поліцейських.

"Вони були без свідомості п'яні. Просто розважалися", - розповіла бабуся Кирила.

Нагадаємо, 31 травня в центральну районну лікарню Переяслав-Хмельницького доставили дитину з черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозкового гематомою та переломом скроневої кістки. Коли у дитини виявили кульове поранення, Кирила транспортували до Києва, де за його життя борються найкращі лікарі.

Олександра Тлялова також розповіла, що онука привезли в київську лікарню ввечері 1 червня і майже відразу прооперували.

"О 12 ночі його забрали на операцію, а о 2:40 його повинні були з операції вивезти, а потім тільки через півтори години лікарі вийшли до нас. Все, що вони можуть сказати, це тільки два слова: "Дуже важкий", - розповідає бабуся хлопчика.

Слідство з'ясувало, що хлопчик гуляв разом із восьмирічним другом Артемом неподалік від будинку. Потім різко впав, родичі, що прибігли, виявили його закривавленим і без свідомості. Спершу подумали, що малюк впав і вдарився.

Але пізніше правоохоронці знайшли в 50-ти метрах від місця трагедії прострелені пляшки і гільзи.

Поліцейські прострелили дитині голову під Києвом (відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, у Запоріжжі 33-річний чоловік зарубав сокирою свою 25-річну дружину і повісився. Пізніше з'ясувалося, що чоловік намагався повісити і дворічного сина, але мотузка порвалася, малюк вижив і майже два дні пробув у квартирі з мертвими батьками.

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