ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Голова Нацполіції Київської області попросив відправити його в ООС 

Новини » Суспільство    04.06.2019 - 00:41
Голова Нацполіції Київської області попросив відправити його в ООС 
Фото: Дмитро Ценов (Дмитро Ценов/Facebook)

МВС та Нацполіція ухвалили відставку керівника поліції, чиї підлеглі смертельно поранили 5-річну дитину

Через загибель 5-річного хлопчика, якого поранили поліцейські, начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Дмитро Ценов звернувся до керівництва з проханням відправити його до гарячої точки на Донбасі. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Генерал Дмитро Ценов особисто про це сказав також журналістам під час брифінгу ввечері у понеділок, 3 червня. Ценов відзначив, що він несе відповідальність за своїх підлеглих як керівник поліції області, тому подає рапорт про відставку.

"Я звернувся до голови Нацполіції, з рапортом про відсторонення мене від займаної посаду. Прошу відправити мене в няйтяжчу точку нашої держави. А саме - в місця проведення ООС (операції Об'єднаних сил, - ред.)", - заявив Ценов.

Згодом у Міністерстві внутрішніх справ заявили, керівництво МВС та Нацполіції заяву Ценова підтримало.

"Весь особовий склад поліції приносить співчуття у зв'язку зі смертю Кирила. Ми розуміємо, що це величезне горе для батьків. Ми всі батьки. Генерал Ценов звернувся до мене з рапортом про відставку. Міністром це рішення було підтримане", - заявив голова Нацполіції Сергій Князєв.

Голова Нацполіції Київської області попросив відправити його в ООС 

Нагадаємо, раніше МВС відсторонило керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київської області від виконання службових обов’язків після смерті дитини, яку поранили патрульні поліцейські.

Зазначимо, що у Києві ввечері у понеділок, 3 червня, понад сотня активістів зібралася під будівлею Міністерства внутрішніх справ. Мітингувальники вимагали покарати винних у смерті 5-річного хлопчика.

 

МВС відсторонило керівників поліції у Переяслав-Хмельницькому після смерті дитини Справа поліцейських про стрілянину по дитині розгляне Голосіївський суд
Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїнираненыеСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся