Врач рассказала об ошибке в уходе, которую многие женщины делают утром

Многие женщины с утра умывают кожу лица специальными средствами, но не всем типам кожи это необходимо. Можно просто умываться водой без применения пенок или гелей.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию врача и научно-доказательного блоггера Яны Токарь в Instagram.

Когда можно умываться с утра простой водой

Сухая или чувствительная кожа

Если ваша кожа не загрязняется во время сна и не требует глубокой очистки, умывание водой поможет избежать пересушивания.

Отсутствие жирности

Если кожа не выделяет много себума за ночь и выглядит свежей, средства для очистки могут быть лишними.

Правильный ночной уход

Если вы с вечера тщательно очистили лицо, не оставили остатки косметики или SPF, то утром умывания водой достаточно. Так же, если не используете на ночь жирные кремы и ночные маски.

Когда обязательна очистка?

Если кожа подвержена жирности, поскольку за ночь сальные железы активно работают.

Если вы использовали ночной уход с богатыми текстурами (масла, густые кремы).

Если на коже есть признаки загрязнения (пыль, остатки косметики или крема).

Если есть склонность к акне, важно смывать лишний себум, чтобы предотвратить закупорку пор.

Какую воду лучше выбирать?

Используйте прохладную или чуть теплую воду. Горячая вода может нарушить барьер кожи, а холодная - неэффективно очищает.

Если вода из крана жесткая, попробуйте очищенную или минеральную воду во избежание раздражений.

"Помните, что уход за кожей - это всегда индивидуальный процесс. Если ваша кожа выглядит хорошо, не требует дополнительной очистки, и вы не чувствуете дискомфорта после простого умывания водой, этого может быть достаточно. Но если есть какие-либо сомнения – лучше проконсультироваться с дерматологом!" - написала экспертка.