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Главные мужские страхи и комплексы: психологи раскрыли "слабые места"

Новина українською →
Воскресенье 01 января 2023 19:10
Главные мужские страхи и комплексы: психологи раскрыли "слабые места" Чего больше всего боятся мужчины, и из-за чего комплесируют (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Мужчины, несмотря на внушаемое и часто навязанное социумом мужество, имеют много страхов и комплексов. Чего же больше всего боятся, и по каким поводам комплексуют представители "сильного пола"?

Об этом рассказывает Telegram-канал Сексология по-украински.

Лишний вес

Думаете, никого не парит их "пивной животик"? Конечно, парит, еще как! Большинство мужчин, к сожалению, сегодня разленились.

Страх облысения

Для мужчин лысина – это самый настоящий признак того, что молодость проходит.

К тому же, считается, что лысеющие мужчины становятся менее привлекательными в женских глазах.

Социальный статус

Если ваш новый знакомый наотрез отказывается говорить, чем он занимается и где работает, или всячески уклоняется от этой темы, возможно, он просто очень стесняется своего места работы.

Низкий рост

Для большинства женщин – это вообще не проблема. Но в понимании многих мужчин, "идеальный партнер" для девушки непременно должно быть высоким.

Половой член

Мужское достоинство – первый предмет комплексов почти любого мужчины. Да, есть счастливчики, которые гордятся своими размерами "там". Есть и те, которых вполне удовлетворяет и имеющийся в их распоряжении средний размер. Но даже обладатели приличных размеров, могут испытывать сомнения и хотеть еще больше.

Раньше мы писали о самых отвратительных ошибках, которые допускают мужчины в постели.

Кроме того психологи рассказали, что на самом деле нужно мужчинам от женщин.

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