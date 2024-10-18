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По мнению ведущих ученых. 5 жизненных привычек, которые помогут вам дожить до 100 лет

Пятница 18 октября 2024 09:44
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По мнению ведущих ученых. 5 жизненных привычек, которые помогут вам дожить до 100 лет Фото: Как дожить до 100 лет (depositphotos.com)
Автор: Людмила Жукова

Длинная и здоровая жизнь вполне возможна, если вы будете заботиться о себе и придерживаться определенных правил.

Какие 5 привычек помогут вам прожить до 100 лет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на мнение ведущих ученых, поделившихся этим с NCBC.

5 привычек, которые помогут дожить до 100 лет

1. Соблюдайте здоровую диету

"Диета, безусловно, является важнейшим фактором долголетия", - рассказал Валтер Лонго, изучавший долголетие около 20 лет.

Множество экспертов, изучающих сообщества долгожителей в мире, подчеркивают, насколько еда, которую вы потребляете, может повлиять на продолжительность вашей жизни.

Режим питания, подобный средиземноморской диете, - это то, что эксперты по долголетию рекомендуют больше всего.

По словам Лонго и Дэна Бюттнера, эксперта по долголетию, рассказывающему и посещающему голубые зоны, диета долголетия должна быть преимущественно растительной и включать:

  • Бобовые, особенно фасоль
  • Орехи
  • Цельные зерна, такие как овес
  • Минимум красного мяса
  • Большое количество овощей, особенно листовой зелени

2. Больше двигайтесь

Некоторые эксперты по долголетию рекомендуют ежедневные физические упражнения, другие советуют ежедневные движения с помощью физической активности низкой интенсивности.

Согласно исследованию столетних жителей Новой Англии, силовые тренировки дважды в неделю и аэробные упражнения трижды в неделю, даже по 10 минут в день, являются одной из ежедневных практик, увеличивающих шансы человека дожить до 90 лет.

В "голубых зонах" физическая активность гораздо менее интенсивна, но долгожители все равно двигаются каждый день.

Как правило, жители голубых зон ходят с места на место, делают все вручную и ухаживают за своими садами. Это все есть физическая активность низкой интенсивности.

3. Вера в Бога

К концу 2023 года Бюттнер за свою жизнь опросил 263 долгожителя. Все эти столетние люди, кроме пяти, принадлежали к религиозному сообществу.

"Люди, которые ходят в церковь, храм или мечеть, живут на четыре-четырнадцать лет дольше, чем люди, не имеющие религии", - сказал Бюттнер.

Оказывается, люди, обладающие верой или жизненной философией, также счастливее атеистов.

4. Положительные отношения с окружающими

Согласно продолжающемуся 86-летнему исследованию Гарварда наличие положительных отношений в вашей жизни является первостепенной вещью, которая может помочь вам жить дольше и счастливее.

Забота о социальных связях также является ценностью долгожителей в "голубых зонах". "Люди в голубых зонах считают своих партнеров приоритетом, развивают свои отношения и инвестируют в них", - рассказал Бюттнер.

5. Найдите смысл своей жизни

Расставьте приоритеты для своих целей и обучения на протяжении всей жизни.

На Окинаве, Япония (одна из голубых зон, где многие многолетние люди) существует понятие икигай, что в свободном переводе означает "счастье быть всегда занятым".

Отметим, что книга под названием "Икигай: Японский секрет долгой и счастливой жизни" является одной из самых популярных книг о долголетии и международным бестселлером.

Икигай состоит в том, чтобы найти свою цель и отдаться ей каждый день.

"Люди с чувством цели живут примерно на восемь лет дольше людей без цели", - утверждает исследователь долголетия Бюттнер.

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Напомним, что долгожители поделились 5 фитнес-секретами, которые помогли им отпраздновать 100-летие.

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