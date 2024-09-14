Долгожители поделились 5 фитнес-секретами, которые помогли им отпраздновать 100-летие

Ни для кого уже не секрет, что физические упражнения могут быть одним из самых лучших и простых способов опередить потенциальные проблемы со здоровьем с возрастом.

О секретах активности столетних людей, которые помогли им прожить столько, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Best Life.

Какие секреты активности долгожителей

Беговая активность

В случае Роя Энглерта, 100-летнего ветерана Второй мировой войны, бежал неотъемлемой частью его фитнес-режима.

"Я думаю, почему я прожил долго, так это то, что я был очень активен всю свою жизнь, будучи бегуном в течение 40 лет", - сказал Энглерт.

Силовые тренировки

Поднятие железа - это не только наращивание мышц. Некоторые люди, дожившие до своего 100-летия, клянутся, что поднятие весов является залогом их долголетия.

100-летний Лес Савино рассказал, что посещает тренажерный зал три дня в неделю для серьезной ротации силовых тренировок. Его схема предполагает использование более дюжины различных силовых тренажеров, на которых он выполняет по крайней мере 45 повторений, выполняя почти 700 повторений за каждое посещение.

"Когда я выхожу из тренажерного зала утром после моих трех часов упражнений, я чувствую себя гораздо лучше, чем тогда, когда я пришел. У меня больше гибкости, и я просто чувствую большую мотивацию к жизни", - сказал он.

Легкое кардио и прогулки

Вы можете не только бегать, но и заниматься на легких кардиотренажерах.

Ни для кого не секрет, что долгие прогулки являются одним из самых простых способов вести здоровый образ жизни. Эта привычка широко распространена среди многолетних людей.

Когда Луиза Джин Синьор повзрослела, она была вынуждена прекратить некоторые из своих любимых физических занятий, которые раньше включали все от бальных танцев до езды на велосипеде. Однако 112-летняя женщина говорит, что теперь она придает приоритет ежедневной прогулке, даже если это просто скорая прогулка по коридорам ее жилого дома.

Многие включают движение в повседневную деятельность. Трежер Циммерман, 103-летняя женщина из Калифорнии, ежедневно выгуливает собаку.

"Даже когда вы не чувствуете себя хорошо, продолжайте ходить, продолжайте двигаться", - сказала она.