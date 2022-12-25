Как не испортить зрение при жизни с фонариками: соблюдайте эти простые правила
В условиях постоянных отключений света украинцы переходят на альтернативные источники - фонарики, свечи, led-лампы на батарейках. При таком освещении приходится читать, делать уроки, работать, готовить еду и многое другое.
В МОЗ Украины отмечают, что такое освещение может быстро посадить зрение. На своей странице в Telegram медики напомнили главные правила, которые сберегут ваше зрение.
Используйте дневной свет. По возможности стройте свой график так, чтобы работа или обучение были в условиях дневного освещения. Лучше раньше встать и поработать, чем истощать себя и зрение, сидя с фонариком.
Используйте лампы при чтении. Не читайте в темноте с экрана телефона или компьютера. Это дает дополнительную нагрузку на глаза. Используйте лампы, которые работают на батарейках или другие варианты освещения.
Делайте зарядку для глаз. Делайте упражнения для глаз и перерывы для отдыха. Периодически перемещайте взгляд с близкого предмета на дальний - это улучшает кровоснабжение глаз и дает возможность отдохнуть. Достаточно 5 минут упражнений каждые 40-60 минут.
Правильно питайтесь. Питайтесь сбалансировано. В рацион обязательно включите овощи, фрукты, ягоды. Употребляйте продукты с омега-3 полиненасыщенными кислотами - масло, рыбу, орехи, семечки.
Одновременно с этим избегайте в рационе продуктов с трансжирами - маргарин, плавленые сырки, фастфуд, полуфабрикаты.
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