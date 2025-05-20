Лето на даче: 6 самых опасных болезней, которые там можно подцепить

Дача - это не только источник витаминов и релакса, но и потенциальный рассадник для целого ряда болезней, которые можно "подцепить" буквально не выходя из собственного двора.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие неожиданные болезни можно "подцепить" на собственном дворе, от укусов клещей до бактерий в почве, и как защитить себя.

Клещевые инфекции (болезнь Лайма, клещевой энцефалит, анаплазмоз, эрлихиоз)

Это, пожалуй, самая известная и самая опасная угроза. Клещи, обитающие в высокой траве, кустах и лесополосах, являются переносчиками ряда серьезных заболеваний. Даже на ухоженной даче, если рядом есть дикие участки или лес, риск укуса клеща остается.

Болезнь Лайма (боррелиоз)

Одна из самых распространенных клещевых инфекций. Симптомы могут включать характерное покраснение в виде мигрирующей эритемы (красное пятно, которое расширяется), лихорадку, головную боль, боль в суставах и мышцах. Без лечения может привести к поражению суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем.

Клещевой энцефалит

Вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Может иметь тяжелое течение, приводя к инвалидности или даже смерти. В Украине случаи клещевого энцефалита регистрируются, хотя и реже, чем болезни Лайма.

Профилактика

Используйте репелленты, носите закрытую одежду, тщательно осматривайте себя и детей после возвращения с прогулки, особенно внимательно проверяя волосистую часть головы, за ушами, под мышками, в паху. При обнаружении клеща обратитесь к врачу.

Лептоспироз

Это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Leptospira. Источником инфекции являются грызуны (крысы, мыши) и другие животные, которые выделяют лептоспиры с мочой. Заражение происходит при контакте с загрязненной водой или почвой через поврежденную кожу (даже небольшие царапины) или слизистые оболочки. На дачах, где есть колодцы, пруды, или поблизости живут грызуны, риск возрастает.

Симптомы

Высокая температура, сильная головная боль, мышечная боль (особенно в икроножных мышцах), желтуха, увеличение печени и селезенки. Лептоспироз может иметь очень тяжелое течение и без своевременного лечения привести к почечной недостаточности и смерти.

Профилактика

Избегайте купания в сомнительных водоемах, используйте защитные перчатки при работе с почвой, не употребляйте воду из непроверенных источников, боритесь с грызунами на участке.

Гельминтозы (глистные инвазии)

Яйца гельминтов могут попадать в почву с фекалиями животных, а затем - на фрукты, овощи и ягоды, которые вы выращиваете на даче. Особенно это касается тех, кто использует органические удобрения или не тщательно моет собранный урожай.

Симптомы

Могут быть разнообразными: от боли в животе, тошноты, нарушений пищеварения до аллергических реакций, слабости и анемии.

Профилактика

Тщательное мытье рук после работы с почвой и контакта с животными. Обязательное и очень тщательное мытье всех овощей, фруктов и ягод, собранных с грядки, перед употреблением. Лучше обдавать их кипятком.

Сальмонеллез и кишечные инфекции

Эти инфекции чаще всего передаются через загрязненную воду, немытые руки, или через продукты, не прошедшие достаточной термической обработки (например, яйца, мясо). На даче, где источником воды может быть колодец или скважина, риск возрастает, если вода не проверена. Также опасным может быть неправильное хранение продуктов во время пикников.

Симптомы

Тошнота, рвота, диарея, боль в животе, повышенная температура.

Профилактика

Употребляйте только проверенную питьевую воду. Тщательно мойте руки после туалета, работы с почвой, контакта с животными. Соблюдайте правила хранения и термической обработки продуктов.

Столбняк

Это острое инфекционное заболевание, поражающее нервную систему. Возбудитель - бактерия Clostridium tetani - обитает в почве (особенно удобренной навозом) и фекалиях животных. Заражение происходит через поврежденную кожу - порезы, царапины, проколы, полученные во время работы в саду или огороде.

Симптомы

Судороги, мышечные спазмы, особенно жевательных мышц ("сардоническая улыбка"), спазмы мышц спины, приводящие к выгибанию тела дугой. Столбняк является чрезвычайно опасным заболеванием с высоким показателем смертности.

Профилактика

Вакцинация! Это самая эффективная защита. Также важно тщательно обрабатывать любые раны, полученные на даче.

Аллергические реакции

Для многих аллергиков дача может стать не только местом отдыха, но и настоящим испытанием. Цветение трав, деревьев, контакт с пыльцой, укусы насекомых (осы, пчелы, комары), пыль в старых домах - все это может спровоцировать аллергические реакции.

Симптомы

Зуд, сыпь, отеки, насморк, чихание, кашель, одышка. В тяжелых случаях возможен анафилактический шок.

Профилактика

Заблаговременно принять антигистаминные препараты (по рекомендации врача), избегать контакта с известными аллергенами, иметь при себе необходимые медикаменты для оказания первой помощи.