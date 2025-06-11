4 готовых блюда из кулинарии супермаркетов, которые категорически нельзя покупать летом

Летом кулинарные отделы супермаркетов предлагают широкий выбор готовых блюд - завтраки, обеды, гарниры, супы, мясо, десерты. Но именно сейчас некоторые из них превращаются в потенциально опасные продукты.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 4 основных категориях готовых блюд, которые летом лучше обходить стороной, даже, если вы очень голодны.

Салаты с майонезом и молочными заправками

Картофельный, "Оливье", крабовый, куриный или "Цезарь" с соусами - все это кулинарная классика. Но в теплое время года такие блюда входят в список самых опасных. Из-за высокого содержания белка и влаги и частого пренебрежения температурным режимом салаты становятся идеальной средой для развития Listeria monocytogenes и сальмонеллы.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, мясные и овощные салаты из кулинарий часто становятся причиной листериоза, особенно среди пожилых людей и беременных.

Мясные нарезки, буженина, рулеты

Даже после термообработки мясо может быть заражено листерией, если его неправильно хранить или нарезать на общих поверхностях. Так, в 2024 году в США зафиксировали вспышку листериоза, связанную именно с мясной кулинарией: более 60 госпитализаций, в том числе среди покупателей deli-meat в супермаркетах.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами предупреждает: листерия сохраняет жизнеспособность в холодильнике и активизируется при малейших нарушениях температуры.

Мягкие сыры и сырные закуски

Фета, брынза, камамбер, козий сыр - распространенные ингредиенты для летних закусок, которые продаются порционно в отделах кулинарии. Но согласно анализу Consumer Reports, именно мягкие сыры чаще всего содержат бактерии Listeria или E. coli, даже если изготовлены из пастеризованного молока.

Употребление мягких сыров летом особенно опасно для беременных - риск заражения плода или осложнений возрастает в разы.

Сэндвичи и готовые бутерброды

В жару готовые сэндвичи из кулинарии могут стать источником серьезного отравления (неудивительно, что многие сайты о здоровье включают это блюдо в списки самых рискованных летних продуктов).

Проблема кроется в сочетании скоропортящихся ингредиентов (майонез, ветчина, сыр, яйца) и частом нарушении условий хранения: температура выше +4 градусов способствует стремительному развитию листерии и других бактерий.

Особенно подальше от сэндвичей должны держаться беременные (риск заражения плода) и пожилые люди (осложнения от интоксикации и обезвоживания).

Как защитить себя: что стоит знать перед покупкой готовых блюд

Вот несколько простых правил, которые помогут снизить риск отравлений и инфекций.

Покупайте только горячие блюда, которые только что приготовили

Выбирайте еду, которая еще теплая на ощупь или только что снята с термобоксов. Ее температура выше +60 градусов, а это зона, где бактерии не выживают. Если блюдо уже остыло, его безопасность под сомнением - особенно летом.

Спрашивайте о дате изготовления

Требуйте у продавца показать маркировку с точной датой и временем приготовления. В идеале - блюдо должно быть изготовлено не более чем за несколько часов до продажи. Избегайте блюд без четкой маркировки или с нечетко написанными этикетками, а также с любым подозрительным запахом!

Выбирайте продукты без майонеза, сырых яиц и свежей зелени

Эти ингредиенты портятся быстрее других. Майонез и яйца часто становятся источником сальмонеллы, а зелень - переносчиком кишечной палочки, особенно если ее недостаточно промыли перед приготовлением.

Эти простые советы могут уберечь вас и вашу семью от пищевых отравлений, которые чаще всего случаются именно в жаркий период. Если есть сомнения относительно качества продукта - лучше отказаться от покупки, чем рисковать здоровьем.