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Ожиріння викликає всього три фактори: що потрібно знати про продукти харчування

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Неділя 16 травня 2021 16:06
Ожиріння викликає всього три фактори: що потрібно знати про продукти харчування Фото: Медики назвали три фактори, які викликають ожиріння (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Багато захворювань і різні проблеми можуть завдати серйозного удару серцево-судинній системі людини. Скупчення жиру в організмі може викликати розвиток атеросклерозу і утворення тромбів. І багато в чому винні продукти, які ми вживаємо.

Фахівці назвали три важливі фактори, які призводять до ожиріння і проблем зі здоров'ям. Про це пише Ukr.Media.

Як показують дослідження, серйозну небезпеку для здоров'я несуть тільки три продукти. Саме вони призводять до швидкого нарощування жирової маси. Жир безпосередньо впливає на печінку і кишечник.

При порушенні обміну речовин, яке викликане надлишком жиру в організмі, порушується вироблення енергії. Це призводить до перевтоми, зменшується витривалість, з'являється сонливість.

Ставитися до такого стану байдуже не рекомендується і вчені назвали, з чим в раціоні попрощатися потрібно негайно:

  • Штучні підсолоджувачі, цукрозамінники
  • Рафіновані вуглеводи
  • Смажена їжа

Як відзначають вчені, штучні підсолоджувачі викликають прискорений синтез жирових відкладень.

До рафінованих вуглеводів відносяться: цукор, мед, сироп, торти, тістечка та інші солодощі. Такі продукти призводять не тільки до жирових відкладень, але і до накопичення поганого холестерину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дієтолог розкрила несподівану правду про цукрозамінники та сказала, який краще.

А також розповідали про те, які продукти можуть довести до інфаркту саму здорову людину.

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