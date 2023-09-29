Три ошибки при заваривании кофе, из-за которых он становится невкусным. Вот что вы делаете не так

Вкус кофе зависит от способа его приготовления. Одним из самых распространенных является заваривание в турке. Но даже здесь нужно соблюдать определенные правила и не допускать ошибок, иначе рискуете испортить напиток.
О трех самых распространенных ошибках при заваривании кофе, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Yaskrava kava в Instagram.
"Вкус кофе напрямую связан с характеристиками воды, которую применяют для ее приготовления. "Плохая" вода - не означает "вредная". Она лишь может не подходить для варки кофе - например, быть слишком жесткой или мягкой", - объясняют эксперты.
Они советуют покупать бутилированную воду, причем нужно смотреть на этикетке данные об общей минерализации. Все, что в диапазоне 75-150 мг/литр, вполне подходит.
"Срок сохранения ароматических свойств у свежеобжаренного кофе составляет около месяца. После этого вкус сваренного напитка становится более "плоским". А вот пережаренный кофе можно легко распознать по маслу на поверхности зерен", - пишут специалисты.
Чем сильнее зерна обжарены, тем меньше кофе остается кислотность, а также фруктовые и ягодные ноты. К тому же в напитках появляются горечь и прогорклый вкус.
Медная или керамическая турки являются лучшим вариантом, поскольку имеют хорошую теплопроводность. Обязательно должна быть узкая горловина (это связано с давлением). В такой турке кофе равномернее нагревается по всей площади - это, в свою очередь, делает процесс заваривания более стабильным и контролируемым", - отмечают эксперты.
Они добавляют, что "неправильной" туркой баристы считают алюминиевую и стальную. А также турку с широким горлышком.
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