Три ошибки при заваривании кофе, из-за которых он становится невкусным. Вот что вы делаете не так

"Плохая" вода

"Вкус кофе напрямую связан с характеристиками воды, которую применяют для ее приготовления. "Плохая" вода - не означает "вредная". Она лишь может не подходить для варки кофе - например, быть слишком жесткой или мягкой", - объясняют эксперты.

Они советуют покупать бутилированную воду, причем нужно смотреть на этикетке данные об общей минерализации. Все, что в диапазоне 75-150 мг/литр, вполне подходит.

Старый или пережаренный кофе

"Срок сохранения ароматических свойств у свежеобжаренного кофе составляет около месяца. После этого вкус сваренного напитка становится более "плоским". А вот пережаренный кофе можно легко распознать по маслу на поверхности зерен", - пишут специалисты.

Чем сильнее зерна обжарены, тем меньше кофе остается кислотность, а также фруктовые и ягодные ноты. К тому же в напитках появляются горечь и прогорклый вкус.

Неправильная турка

Медная или керамическая турки являются лучшим вариантом, поскольку имеют хорошую теплопроводность. Обязательно должна быть узкая горловина (это связано с давлением). В такой турке кофе равномернее нагревается по всей площади - это, в свою очередь, делает процесс заваривания более стабильным и контролируемым", - отмечают эксперты.

Они добавляют, что "неправильной" туркой баристы считают алюминиевую и стальную. А также турку с широким горлышком.

Разновидности кофейных напитков (инфографика: Gazeta.ua)