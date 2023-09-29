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Три помилки при заварюванні кави, через які вона стає несмачною. Ось що ви робите не так

Як правильно заварювати каву у турці (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Смак кави залежить від способу її приготування. Одним із найпоширеніших є заварювання у турці. Але навіть тут треба дотримуватись певних правил і не допускати помилок, інакше ризикуєте зіпсувати напій.

Про три найпоширеніші помилки при заварюванні кави, пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію Yaskrava kava в Instagram.

"Погана" вода

"Смак кави безпосередньо пов'язаний з характеристиками води, яку застосовують для її приготування. "Погана" вода - не означає "шкідлива". Вона лише може не підходити для варіння кави - наприклад, бути надто жорсткою чи м'якою", - пояснюють експерти.

Вони радять купувати бутельовану воду, причому потрібно дивитися на етикетці дані про загальну мінералізацію. Все, що в діапазоні 75-150 мг/літр, цілком підходить.

Стара або пересмажена кава

"Термін збереження ароматичних властивостей у свіжообсмаженої кави становить близько місяця. Після цього смак звареного напою стає більш "плоским". А ось пересмажену каву можна легко розпізнати по олійці на поверхні зерен", - пишуть фахівці.

Чим сильніше зерна обсмажені, тим менше в каві залишається кислотність, а також фруктові та ягідні ноти. До того ж, у напої з'являються гіркота та прогірклий смак.

Неправильна турка

"Мідна або керамічна турки є кращим варіантом, оскільки мають хорошу теплопровідність. Обов'язково вузька горловина (це пов'язано із тиском). У такій турці кава рівномірніше нагрівається по всій площі - це, своєю чергою, робить процес заварювання більш стабільним і контрольованим", - зазначають експерти.

Вони додають, що "неправильною" туркою баристи вважають алюмінієву та сталеву. А також турку із широким горлечком.

Різновиди кавових напоїв (інфографіка: Gazeta.ua)

Раніше ми писали про те, як вибрати правильний помел кави для кожного виду приготування напою.

Читайте також про те, як кава впливає на процес схуднення.

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