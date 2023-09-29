Три помилки при заварюванні кави, через які вона стає несмачною. Ось що ви робите не так

"Погана" вода

"Смак кави безпосередньо пов'язаний з характеристиками води, яку застосовують для її приготування. "Погана" вода - не означає "шкідлива". Вона лише може не підходити для варіння кави - наприклад, бути надто жорсткою чи м'якою", - пояснюють експерти.

Вони радять купувати бутельовану воду, причому потрібно дивитися на етикетці дані про загальну мінералізацію. Все, що в діапазоні 75-150 мг/літр, цілком підходить.

Стара або пересмажена кава

"Термін збереження ароматичних властивостей у свіжообсмаженої кави становить близько місяця. Після цього смак звареного напою стає більш "плоским". А ось пересмажену каву можна легко розпізнати по олійці на поверхні зерен", - пишуть фахівці.

Чим сильніше зерна обсмажені, тим менше в каві залишається кислотність, а також фруктові та ягідні ноти. До того ж, у напої з'являються гіркота та прогірклий смак.

Неправильна турка

"Мідна або керамічна турки є кращим варіантом, оскільки мають хорошу теплопровідність. Обов'язково вузька горловина (це пов'язано із тиском). У такій турці кава рівномірніше нагрівається по всій площі - це, своєю чергою, робить процес заварювання більш стабільним і контрольованим", - зазначають експерти.

Вони додають, що "неправильною" туркою баристи вважають алюмінієву та сталеву. А також турку із широким горлечком.

Різновиди кавових напоїв (інфографіка: Gazeta.ua)