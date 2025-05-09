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Три ошибки в Windows, из-за которых ваш ПК рискует остаться без защиты

Ошибки, из-за которых Windows становится уязвимой (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Даже самый мощный компьютер на Windows может быть уязвим, если вы допускаете базовые ошибки в настройке безопасности. Многие пользователи неосознанно открывают доступ злоумышленникам, просто забывая о важнейших мерах защиты.

О трех самых распространенных ошибках, которые могут оставить ваш ПК без защиты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт PCWorld.

Оставляете устройства с доступом к интернету без защиты 

Ваши технические устройства не должны быть свободно доступны для всех в интернете. Злоумышленники могут использовать их для распространения вредоносных программ, шпионажа за вашими действиями или кражи данных. 

Как это происходит? Возможно, вы включили удаленный доступ к вашему компьютеру - намеренно или случайно. Или не установили последние обновления безопасности для маршрутизатора.  

Решение 

Заблокируйте входящий доступ из интернета к вашим устройствам. Если доступ все же необходим - включайте его только во время использования. Также регулярно обновляйте программное обеспечение и прошивку на компьютере, маршрутизаторе и других устройствах.  

Вообщем, нужно не допускать подключения к вашим устройствам случайных пользователей из интернета. 

Когда вы в последний раз проверяли, установлена ​​ли на вашем роутере последняя версия прошивки? (фото: Freepik)

Устанавливаете вредоносные программы 

Сегодня вредоносное ПО может попасть на ваш компьютер и другие устройства разными способами. Нужно быть внимательным не только к подозрительным загрузкам. 

Злоумышленники распространяют программы-вымогатели, шпионское ПО, инструменты кражи данных, удаленного доступа и т. п. Их главная цель - украсть у вас деньги. Иногда - получить доступ к логинам и паролям, а иногда - просто шантажировать. 

Решение 

Устанавливайте программы только с проверенных сайтов и от известных разработчиков. Найдите на форумах или в Reddit нейтральные, подробные отзывы о приложении. Если есть только шаблонные положительные комментарии (например, "это лучшее, что со мной случалось"), стоит насторожиться. 

Также убедитесь, что антивирус включен и обновлен. Это также считается дополнительным уровнем защиты. 

Фишинг (мошеннические сообщения) 

Один неверный клик по ссылке - и вы можете случайно отдать свои логины злоумышленникам или загрузить вредоносный файл. Некоторые фишинговые письма и SMS легко распознать, но другие выглядят весьма убедительно. Даже самый осторожный человек может ошибиться. 

Решение 

Не переходите по ссылкам в письмах и сообщениях. Вместо этого самостоятельно зайдите на сайт, прежде чем вводить логин. Или свяжитесь со службой поддержки, чтобы убедиться, действительно ли нужно устанавливать приложение или расширение. 

Пример фишингового письма, связанного с подпиской iCloud (фото: PCWorld)

Также помогут следующие меры: 

  • Используйте ключи доступа (passkeys) для входа - они устойчивы к фишингу 
  • Включайте двухфакторную аутентификацию (2FA), желательно с устойчивыми к фишингу методами, например, с помощью Yubikey. В любом случае, перед вводом одноразового кода проверьте, официальный ли это сайт 
  • Не поддавайтесь панике. Мошенники специально создают ощущение срочности, чтобы вы не успели подумать 
  • Регулярно проверяйте обновления антивируса и браузера. Они не остановят каждую фишинговую атаку, но повысят вашу общую защиту. 

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Windowsфишинговая атакаСоветы