Три ошибки в Windows, из-за которых ваш ПК рискует остаться без защиты

Оставляете устройства с доступом к интернету без защиты

Ваши технические устройства не должны быть свободно доступны для всех в интернете. Злоумышленники могут использовать их для распространения вредоносных программ, шпионажа за вашими действиями или кражи данных.

Как это происходит? Возможно, вы включили удаленный доступ к вашему компьютеру - намеренно или случайно. Или не установили последние обновления безопасности для маршрутизатора.

Решение

Заблокируйте входящий доступ из интернета к вашим устройствам. Если доступ все же необходим - включайте его только во время использования. Также регулярно обновляйте программное обеспечение и прошивку на компьютере, маршрутизаторе и других устройствах.

Вообщем, нужно не допускать подключения к вашим устройствам случайных пользователей из интернета.

Когда вы в последний раз проверяли, установлена ​​ли на вашем роутере последняя версия прошивки? (фото: Freepik)

Устанавливаете вредоносные программы

Сегодня вредоносное ПО может попасть на ваш компьютер и другие устройства разными способами. Нужно быть внимательным не только к подозрительным загрузкам.

Злоумышленники распространяют программы-вымогатели, шпионское ПО, инструменты кражи данных, удаленного доступа и т. п. Их главная цель - украсть у вас деньги. Иногда - получить доступ к логинам и паролям, а иногда - просто шантажировать.

Решение

Устанавливайте программы только с проверенных сайтов и от известных разработчиков. Найдите на форумах или в Reddit нейтральные, подробные отзывы о приложении. Если есть только шаблонные положительные комментарии (например, "это лучшее, что со мной случалось"), стоит насторожиться.

Также убедитесь, что антивирус включен и обновлен. Это также считается дополнительным уровнем защиты.

Фишинг (мошеннические сообщения)

Один неверный клик по ссылке - и вы можете случайно отдать свои логины злоумышленникам или загрузить вредоносный файл. Некоторые фишинговые письма и SMS легко распознать, но другие выглядят весьма убедительно. Даже самый осторожный человек может ошибиться.

Решение

Не переходите по ссылкам в письмах и сообщениях. Вместо этого самостоятельно зайдите на сайт, прежде чем вводить логин. Или свяжитесь со службой поддержки, чтобы убедиться, действительно ли нужно устанавливать приложение или расширение.

Пример фишингового письма, связанного с подпиской iCloud (фото: PCWorld)

Также помогут следующие меры: