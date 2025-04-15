Эра "десятки" заканчивается. Microsoft назвала причины срочно переходить на Windows 11

В этом году пользователи Windows 10 начали переходить на Windows 11. Однако, по всей видимости, темпы перехода недостаточно быстрые по мнению самой компании, и Microsoft действительно хочет, чтобы пользователи обновились до Windows 11 как можно скорее.

О том, почему стоит немедленно установить Windows 11 на свои ПК, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт PCWorld .

Помимо рассылки напоминаний по электронной почте о скором прекращении поддержки Windows 10, Microsoft недавно опубликовала новую страницу поддержки, пытаясь убедить пользователей перейти как можно быстрее.

Опубликованная в начале этого месяца статья под названием "7 советов, как получить максимум от Windows 11" содержит семь причин, почему стоит перейти с Windows 10 на Windows 11:

Новое меню "Пуск"

Меню "Пуск" в Windows 11 предлагает функции, разработанные для повышения простоты и настройки. Оно чистое, центрированное и очень легко настраивается. Вы можете закрепить любимые приложения, переставить плитки или даже изменить размер всего этого в соответствии с вашим настроением.

Макеты привязки окон (Snap layouts)

Макеты Snap предназначены для улучшения возможностей многозадачности. Допустим, вы работаете над отчетом и одновременно проводите поиск в Интернете.

С помощью макетов Snap вы можете перетащить одно окно на левую сторону экрана, а другое - на правую, что позволяет им идеально вписаться, не перекрывая друг друга. Это упрощает просмотр нескольких приложений одновременно, что повышает производительность.

Несколько рабочих столов

Создайте отдельный рабочий стол для работы, еще один для личных дел и другой для развлечений. Переключаться между ними очень просто - нажмите клавишу с логотипом Windows + Tab и выберите нужный рабочий стол.

Панель виджетов

Виджеты в Windows 11 предоставляют вам персонализированные новости, прогнозы погоды, напоминания календаря и другие полезные мелочи - все в одном месте. Чтобы получить доступ к виджетам, просто нажмите клавишу с логотипом Windows + W.

Сеансы фокусировки

С помощью сеансов Focus в Windows 11 вы можете разбить свою работу на более мелкие, управляемые части и оставаться в курсе событий. Это просто: установите таймер, работайте в течение сосредоточенного периода, а затем сделайте перерыв.

Чтобы начать, откройте приложение Clock, выбрав Start, откройте Clock, выберите Focus sessions, и все готово.

Windows Hello

Windows Hello позволяет вам входить в систему с помощью распознавания лиц или сканера отпечатков пальцев, что делает процесс более быстрым и безопасным.

Улучшенный темный режим

Если вы проводите много времени перед экраном, рассмотрите возможность использования темного режима . Он приятнее для глаз, особенно в условиях слабого освещения. Чтобы включить его, перейдите в "Настройки", “Персонализация", “Цвета” и выберите "Темный" в разделе "Выберите цвет".

Почему нужно обновиться до Windows 11

Microsoft официально завершит поддержку Windows 10 14 октября 2025 года. После этой даты операционная система станет более уязвимой к угрозам безопасности и не будет получать новые функции и улучшения, которые появятся в Windows 11.

Если вы все еще используете Windows 10, вы можете бесплатно обновиться до Windows 11, если ваше устройство совместимо. В противном случае придется искать другие способы сохранить работоспособность вашего ПК с Windows 10.