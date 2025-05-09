Три ошибки в Windows, из-за которых ваш ПК рискует остаться без защиты
Даже самый мощный компьютер на Windows может быть уязвим, если вы допускаете базовые ошибки в настройке безопасности. Многие пользователи неосознанно открывают доступ злоумышленникам, просто забывая о важнейших мерах защиты.
О трех самых распространенных ошибках, которые могут оставить ваш ПК без защиты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт PCWorld.
Оставляете устройства с доступом к интернету без защиты
Ваши технические устройства не должны быть свободно доступны для всех в интернете. Злоумышленники могут использовать их для распространения вредоносных программ, шпионажа за вашими действиями или кражи данных.
Как это происходит? Возможно, вы включили удаленный доступ к вашему компьютеру - намеренно или случайно. Или не установили последние обновления безопасности для маршрутизатора.
Решение
Заблокируйте входящий доступ из интернета к вашим устройствам. Если доступ все же необходим - включайте его только во время использования. Также регулярно обновляйте программное обеспечение и прошивку на компьютере, маршрутизаторе и других устройствах.
Вообщем, нужно не допускать подключения к вашим устройствам случайных пользователей из интернета.
Когда вы в последний раз проверяли, установлена ли на вашем роутере последняя версия прошивки? (фото: Freepik)
Устанавливаете вредоносные программы
Сегодня вредоносное ПО может попасть на ваш компьютер и другие устройства разными способами. Нужно быть внимательным не только к подозрительным загрузкам.
Злоумышленники распространяют программы-вымогатели, шпионское ПО, инструменты кражи данных, удаленного доступа и т. п. Их главная цель - украсть у вас деньги. Иногда - получить доступ к логинам и паролям, а иногда - просто шантажировать.
Решение
Устанавливайте программы только с проверенных сайтов и от известных разработчиков. Найдите на форумах или в Reddit нейтральные, подробные отзывы о приложении. Если есть только шаблонные положительные комментарии (например, "это лучшее, что со мной случалось"), стоит насторожиться.
Также убедитесь, что антивирус включен и обновлен. Это также считается дополнительным уровнем защиты.
Фишинг (мошеннические сообщения)
Один неверный клик по ссылке - и вы можете случайно отдать свои логины злоумышленникам или загрузить вредоносный файл. Некоторые фишинговые письма и SMS легко распознать, но другие выглядят весьма убедительно. Даже самый осторожный человек может ошибиться.
Решение
Не переходите по ссылкам в письмах и сообщениях. Вместо этого самостоятельно зайдите на сайт, прежде чем вводить логин. Или свяжитесь со службой поддержки, чтобы убедиться, действительно ли нужно устанавливать приложение или расширение.
Пример фишингового письма, связанного с подпиской iCloud (фото: PCWorld)
Также помогут следующие меры:
- Используйте ключи доступа (passkeys) для входа - они устойчивы к фишингу
- Включайте двухфакторную аутентификацию (2FA), желательно с устойчивыми к фишингу методами, например, с помощью Yubikey. В любом случае, перед вводом одноразового кода проверьте, официальный ли это сайт
- Не поддавайтесь панике. Мошенники специально создают ощущение срочности, чтобы вы не успели подумать
- Регулярно проверяйте обновления антивируса и браузера. Они не остановят каждую фишинговую атаку, но повысят вашу общую защиту.
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