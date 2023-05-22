Некоторые украинцы могут потерять субсидию: что сделать, чтобы сохранить эту льготу

Некоторые украинцы могут лишиться субсидии на коммунальные услуги. Поэтому Пенсионный фонд призывает пользователей этой льготы обратить внимание на важные моменты, чтобы сохранить право на специальные условия.

Об этом пишет ресурс " На пенсии ".

Почему могут отказать в субсидии

Главная причина отказа в назначении субсидии на оплату коммуналки - это задолженность за коммунальные услуги.

Из-за войны у некоторых украинцев появились немалые долги по коммунальным платежам, которые люди не могут покрыть по объективным причинам.

Если домохозяйство имеет просроченную задолженность по оплате коммунальных услуг, субсидии отменяют при определенных условиях.

А именно, согласно законодательству, субсидию заберут у тех украинцев, которые не платили за коммуналку более трех месяцев, а сумма общего долга составляет 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 680 гривен.

Что сделать, чтобы не потерять субсидию

Следует отметить, что субсидии могут не лишать должников, имеющих неуплаченные счета за природный газ и его распределение.

Если у получателя субсидии нет счетчика, то вернуть право на получение льготы можно через суд.

Также субсидии не лишают, если у должника есть документальное подтверждение оплаты задолженности или заключен договор о его реструктуризации.

Отстоять право на субсидию можно, если долг за коммунальные услуги обжалован потребителем в судебном порядке в течение двух месяцев после начала сезона.

Добавим, что получателями субсидии в Украине являются около 2,2 млн домохозяйств. Средний размер выплаты в месяц составляет 1500-1600 грн зимой и 350-400 грн - летом.