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Три признака, что вам пора начать использовать ретинол: польза и риск

Пятница 27 декабря 2024 17:01
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Три признака, что вам пора начать использовать ретинол: польза и риск Фото: Когда надо добавлять ретинол в уход (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Ретинол, форма витамина А, стал популярным ингредиентом в уходе за кожей благодаря своим многочисленным преимуществам. Однако не всем нужно начинать использовать его одновременно. Поэтому важно распознать признаки, чтобы определить, когда вам следует начать его использовать.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca рассказывает о 3 признаках, когда вам надо попробовать ретинол.

Три признака, указывающие на то, что вам следует начать использовать ретинол

Появляются тонкие линии и морщины

Одной из главных причин, по которой многие люди решают начать использовать ретинол, является появление тонких линий и морщин. Со временем естественная выработка коллагена в коже уменьшается, что может привести к потере эластичности и упругости. Ретинол способствует увеличению выработки коллагена, что может уменьшить появление тонких линий и морщин.

Темные пятна или гиперпигментация

Если вы заметили темные пятна или гиперпигментацию на коже из-за солнечных лучей, акне или гормональных изменений, ретинол может быть отличным выбором для вас.

Жирная кожа или кожа, склонная к угрям

Если у вас жирная кожа или вы часто страдаете от прыщей, возможно, вам нужен ретинол. Этот ингредиент не только борется с признаками старения, но и эффективен в лечении проблем, связанных с акне. Ретинол помогает поддерживать поры чистыми, способствуя отшелушиванию клеток, что уменьшает вероятность появления высыпаний.

Риски использования ретинола

Несмотря на многочисленные преимущества, важно знать о некоторых рисках, связанных с использованием ретинола:

Раздражение кожи: сначала многие люди испытывают раздражение, покраснение или шелушение во время использования ретинола. Желательно начинать с низкой концентрации и постепенно ее увеличивать.

Чувствительность к солнцу

Ретинол может сделать вашу кожу более чувствительной к солнцу. Крайне важно наносить солнцезащитный крем в течение дня, чтобы защитить кожу и избежать дальнейших повреждений.

Не всем подходит

Беременным или кормящим грудью женщинам следует избегать использования ретиноидов из-за возможного риска для плода или ребенка. Ретинол является мощным союзником в борьбе с признаками старения и другими проблемами кожи.

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