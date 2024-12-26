Этот овощ - чемпион по витамину С и борется с простудой и гриппом

Зима в самом разгаре, многие из нас борются с простудой и гриппом. Но одно простое изменение в вашем питании поможет укрепить иммунитет. Речь идет о потреблении одного овоща.

Какой овощ - чемпион по витамину С, чем другие цитрусовые, и борется с простудой и гриппом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Surrey Live .

Какой овощ поможет бороться с простудой и гриппом

Если ваша иммунная система здорова, у вас меньше вероятность заболеть, а если вы подхватите болезнь, ваше тело будет лучше подготовлено к быстрой борьбе с ней.

Считается, что потребление правильного количества витамина С в ежедневном рационе помогает сократить продолжительность простуды.

Это жизненно важная часть любой питательной диеты, и вместе с другими питательными веществами, такими как витамин D, цинк и калий, может укрепить иммунитет. Но вопреки распространенному мнению, цитрусовые не являются единственным и даже не лучшим источником витамина С.

Есть овощ с большей концентрацией, и его легко приобрести в любом супермаркете.

Болгарский перец содержит 80,4 мг витамина С на 100 г, превосходя лимоны, которые имеют только 53 мг на такой же вес.

Апельсины также содержат 53,2 мг на 100 г, тогда как грейпфруты содержат 31,2 мг. Включение разнообразных фруктов в ваш рацион - это очень полезно, и понятно, что болгарский перец является лидером.

Всего 50-граммовая порция соответствует ежедневной рекомендуемой норме потребления 40 мг.

Польза зеленого болгарского перца

Зеленый болгарский перец богат витамином С, необходимым для поддержания иммунитета и образования коллагена, содержит витамин К, который способствует здоровью костей и сердца, а витамин А улучшает зрение и здоровье кожи.

Зеленый болгарский перец также содержит фолиевую кислоту (витамин B9), который поддерживает деление клеток и синтез ДНК, и калий, который помогает регулировать артериальное давление.