Три ознаки, що вам час почати використовувати ретинол: користь і ризик

Ретинол, форма вітаміну А, став популярним інгредієнтом у догляді за шкірою завдяки своїм численним перевагам. Однак не всім потрібно починати використовувати його одночасно. Тому важливо розпізнати ознаки, щоб визначити, коли вам слід почати його використовувати.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca розповідає про 3 ознаки, коли вам треба спробувати ретинол.

Три ознаки, які вказують на те, що вам слід почати використовувати ретинол

З’являються тонкі лінії та зморшки

Однією з головних причин, чому багато людей вирішують почати використовувати ретинол, є поява тонких ліній і зморшок. З часом природне вироблення колагену в шкірі зменшується, що може призвести до втрати еластичності та пружності. Ретинол сприяє збільшенню вироблення колагену, що може зменшити появу тонких ліній і зморшок.

Темні плями або гіперпігментація

Якщо ви помітили темні плями або гіперпігментацію на шкірі через сонячні промені, акне або гормональні зміни, ретинол може бути відмінним вибором для вас.

Жирна шкіра або шкіра, схильна до вугрів

Якщо у вас жирна шкіра або ви часто страждаєте від прищів, можливо, вам потрібен ретинол. Цей інгредієнт не тільки бореться з ознаками старіння, але й ефективний у лікуванні проблем, пов’язаних з акне. Ретинол допомагає підтримувати пори чистими, сприяючи відлущуванню клітин, що зменшує ймовірність появи висипань.

Ризики використання ретинолу

Незважаючи на численні переваги, важливо знати про деякі ризики, пов’язані з використанням ретинолу:

Подразнення шкіри: спочатку багато людей відчувають подразнення, почервоніння або лущення під час використання ретинолу. Бажано починати з низької концентрації і поступово її збільшувати.

Чутливість до сонця

Ретинол може зробити вашу шкіру більш чутливою до сонця. Вкрай важливо наносити сонцезахисний крем протягом дня, щоб захистити шкіру та уникнути подальших пошкоджень.

Не всім підходить

Вагітним або годуючим груддю жінкам слід уникати використання ретиноїдів через можливий ризик для плоду або дитини. Ретинол є потужним союзником у боротьбі з ознаками старіння та іншими проблемами шкіри.