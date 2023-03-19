Женщина говорит, что стала действительно счастлива после того, как муж ей изменил
Измена может легко разрушить отношения, а может, как в случае нашей героини, улучшить. Так произошло с парой Чарити и Мэтт Крейг из Орландо, штат Флорида, США.
О трагической истории со счастливым концом пишет The Mirror.
Пара развелась на год, чтобы поработать над своими отношениями
Узнав о романе своего мужа, Чарити Крейг была опустошена, но в конце концов решила поработать над собой и простить супруга.
Теперь женщина говорит, что она "счастливее, чем когда-либо" после того, как муж ей изменил.
По словам Чарити, этот роман стал "лучшим, что когда-либо случалось" в их браке, поскольку он заставил их противостоять своим токсичным моделям и работать над собой. Теперь оба партнера проделали необходимую работу, чтобы вылечить себя и свои отношения.
Но это еще не все
Чарити, прошедшая такой горький опыт, стала тренером. И теперь учит другие пары, пытающиеся преодолеть неверность, поощряет их сосредоточиться на собственном исцелении и росте.
Чарити и Мэтт Крэйг (фото: mirror.co.uk)
Чарити и Мэтт познакомились в церковном лагере, когда им было 13 и 18 лет. Поженились они, когда им было 21 и 25 лет в январе 2004 года. Так что фактически опыта других отношений у них не было, как и ошибок, на которых они учились.
Спустя 8 лет брака, в 2012 году, Чарити обнаружила, что у Мэтта был роман с кем-то, с кем он познакомился по работе.
Она сказала, что нашла много текстовых сообщений от другой женщины, заглянув в телефон.
"Он начал вести себя подозрительно, и я стала следить за каждым его движением. Потом все взорвалось", - говорит женщина.
Сейчас пара более счастлива, чем когда-либо (фото: mirror.co.uk)
Пара на самом деле не была счастлива раньше
В свое оправдание мужчина говорит, что работал очень много, и времени на семью почти не оставалось.
"Я боролся между своей семьей и моими мечтами о музыкальной карьере. Я не хотел терять семью и не хотел причинить боль другой женщине", - рассказывает Мэтт.
После года терапии семья получила новое дыхание, поняв, что все это время они не были счастливы по-настоящему.
"Я не знала, насколько я несчастлива, и я прошла терапию. Несмотря на то, что у меня, казалось, не было проблем с гневом, я использовала молчаливое лечение как форму контроля и манипуляции", - рассказывает Чарити.
Теперь пара счастлива, проводит много времени вместе и продолжает воспитывать своих четырех детей.
Чарити и Мэтт Крэйг с детьми (фото: mirror.co.uk)
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