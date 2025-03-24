Три необычных весенних гриба, которые очень легко узнать и найти

Гигрофор ранний

Гигрофор ранний (Hygrophorus marzuolus), или гигрофор мартовский, появляется в лесах уже ранней весной. Его можно найти в горных районах, где он пробивается сквозь толстый слой опавших листьев.

Этот гриб малоизвестен среди украинских грибников, поэтому информация о его находках встречается редко. Он имеет светло-серую или серо-бурую шапку, хорошо маскируется среди естественного лесного покрова.

Несмотря на то, что о нем упоминают во многих книгах, в реальности его находят нечасто. Возможно, это связано с тем, что гигрофоры ранние растут только в определенных местах и их не так просто заметить. Однако настоящие ценители весенней грибной охоты могут попробовать найти этот деликатес в хвойных и смешанных лесах.

Гигрофор ранний (фото: Википедия)

Сморчковые шапочки

Уже в конце марта в лесах начинают появляться сморчковые шапочки (Verpa bohemica). Они отличаются от настоящих сморчков тем, что край их шапки остается свободным, а не прирастает к ножке.

Этот гриб любит расти во влажных местах, особенно среди осинового опада. Часто его можно увидеть прямо в талых лужах или возле ручьев, где он появляется группами. Сезон сморчковой шапочки длится недолго - всего две недели, после чего гриб быстро исчезает.

Грибники ценят его за нежный вкус и возможность разнообразить весенний рацион. Стоит помнить, что перед употреблением сморчковые шапочки следует обязательно проваривать, ведь в сыром виде они могут содержать токсины.

Еще одним интересным весенним грибом является шапочка коническая (Verpa conica). Она внешне напоминает сморчковую шапочку, но имеет более вытянутую, неправильную форму. В отличие от классических грибов, под ее шапкой нет ни пластинок, ни пор, что делает ее вид уникальным. Шапочка коническая встречается в тех же местах, что и сморчковые шапочки - во влажных низинах и возле осин.

Сморчковая шапочка (фото: Википедия)

Саркосцифа красная

На старых гниющих деревьях, особенно в местах с влажной почвой, появляется яркая саркосцифа киноварно-красная (Sarcoscypha coccinea). Ее ярко-красные плодовые тела привлекают внимание и выглядят словно маленькие цветы.

Хотя саркосцифа считается съедобной, ее кулинарная ценность довольно низкая из-за хрупкой структуры. Впрочем, она точно добавляет весеннему лесу неповторимый окрас и радует грибников своим появлением.

Саркосцифа красная (фото: Википедия)

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