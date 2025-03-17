Какие грибы в весеннем лесу можно собирать ведрами: это проще, чем вы думаете

Весна - отличное время для сбора грибов. Опытные грибники знают, что в лесу можно найти большие урожаи грибов, которые растут группами.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о двух видах грибов, которые всегда растут рядом в большом количестве уже весной.

Вешенки

Вешенки - одни из самых простых для сбора грибов, поскольку они растут большими колониями. Они имеют мясистую шляпку сероватого, бурого или фиолетового оттенка и короткую ножку.

Эти грибы преимущественно растут на пнях, стволах ослабленных или поваленных деревьев, особенно тополей, ив и ольхи. Вешенки можно встретить даже в городских парках или посадках возле дорог. Они появляются уже в начале весны, когда температура становится стабильно выше нуля.

Благодаря плотной структуре, они хорошо переносят транспортировку и долго хранятся в свежем виде. Собранные вешенки прекрасно подходят для тушения, запекания и даже приготовления грибных котлет.

Вешенки растут большими группами (фото: Википедия)

Зимние опята

Зимние опята - еще один ценный гриб, который можно найти в большом количестве. Они имеют желто-оранжевую шляпку, которая становится скользкой после дождя, и темную ножку. Эти грибы растут на ослабленных или мертвых деревьях, особенно на ивах, тополях и липах.

Искать их стоит во влажных лесах, вдоль рек и ручьев, где много старых пней. Они отлично подходят для приготовления супов, ведь имеют приятный грибной аромат и нежную текстуру. Весной зимние опята еще сохраняют свою свежесть после холодного времени года, поэтому легко найти крепкие, неиспорченные экземпляры. Эти грибы также можно выращивать самостоятельно, если создать соответствующие условия.

Зимние опята (фото: Википедия)

Где искать и как правильно собирать грибы

Чтобы найти много вешенок и зимних опят, следует выбирать смешанные леса с большим количеством старых деревьев.

Вешенки лучше всего растут на влажных пнях и ослабленных деревьях, особенно после дождей. Зимние опята чаще встречаются возле водоемов, на затененных участках, где воздух более влажный. Собирать эти грибы нужно аккуратно, обрезая ножку ножом или отламывая у основания, чтобы не повредить грибницу.

Важно также проверять грибы на наличие повреждений, ведь даже весной можно встретить испорченные экземпляры. Поскольку вешенки и зимние опята растут большими группами, с одного места можно набрать целое ведро. Если знать правильные места, можно возвращаться домой из леса с отличным урожаем.

Как лучше всего готовить собранные грибы

Вешенки и зимние опята универсальны в приготовлении и подходят для разных блюд. Их можно жарить с луком, тушить в сметане, добавлять в супы или мариновать на зиму.

Вешенки хорошо сохраняют форму во время приготовления, поэтому их часто запекают или используют в грибных котлетах. Зимние опята идеально подходят для супов и рагу, ведь имеют нежную текстуру и приятный аромат.

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