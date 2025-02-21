Этот необычный гриб лечит десятки болезней: где его искать уже в марте

Саркосома шаровидная - редкий и загадочный гриб, который поражает не только своим видом, но и полезными свойствами. Его еще называют "земляным маслом" за уникальное желеобразное вещество внутри плодового тела, которое широко используется в народной медицине.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где и когда искать гроб, который считается чемпионом по лечебным свойствам.

Где растет саркосома шаровидная

Саркосома любит глухие еловые леса и смешанные хвойно-лиственные чащи. Она чаще всего встречается в старых лесах с моховым покровом, где может вырастать целыми колониями - иногда до сотни грибов на одном месте.

Особенно интересно, что саркосома годами появляется на одних и тех же участках, хотя количество грибов ежегодно варьируется. Гриб растет на моховой подстилке или в хвойном осадке, питаясь мертвыми растительными остатками. Его можно найти не только в центре леса, но и на опушках, полянах или вырубках, хотя это случается реже.

В Украине гриб является настоящей редкостью, но любители "тихой охоты" могут встретить его в старых хвойных лесах Карпат. Чаще всего саркосома прячется во мхах или среди ягодников, выставляя на поверхность лишь часть плодового тела.

Когда появляется саркосома

Сезон саркосомы начинается ранней весной - с марта по май. В теплые зимы гриб можно увидеть даже в январе или феврале, когда еще лежит снег.

Уникальность саркосомы в том, что она часто прорастает еще под снежным покровом, а с наступлением тепла активно формирует плодовые тела. Самый благоприятный период для сбора - апрель, когда гриб достигает своего пика развития.

Урожайность саркосомы сильно зависит от погоды. Во влажные годы можно увидеть десятки грибов рядом, а в засушливые - лишь несколько единичных экземпляров. Важно знать, что саркосома не любит молодых лесов или мест с частыми нарушениями почвы - ей нужны стабильные условия старых лесных массивов.

Саркосому трудно перепутать с другими грибами (фото: Википедия)

Как выглядит саркосома

Саркосому трудно спутать с другим грибом. Она имеет бочкообразное плодовое тело высотой от 3 до 10 см и диаметром 3-6 см, иногда до 12 см. Ее внешняя оболочка коричневого или темно-шоколадного цвета, бархатистая на ощупь, от гладкой до морщинистой. Верхняя часть гриба напоминает жерло миниатюрного вулкана - дискообразную поверхность темно-бурого цвета, из которой высвобождаются споры.

Внутренняя часть саркосомы заполнена прозрачной желеобразной массой, которая занимает до 50% объема гриба. У молодых экземпляров эта масса напоминает яичный белок - кристально чистая и водянистая. С возрастом она приобретает желтоватый оттенок. Интересно, что у саркосомы полностью отсутствует ножка - весь гриб выглядит как миниатюрная бочка с "крышкой".

От чего лечит и чем полезна саркосома

Саркосома шаровидная известна своими целебными свойствами. Наибольшую ценность имеет ее желеобразная жидкость, которую употребляют натощак как биостимулятор и средство для улучшения мозговой деятельности. Она повышает жизненный тонус, стимулирует метаболизм клеток, омолаживает организм и оказывает общеукрепляющее действие. Люди с гастритом или болезнями желудка применяют жидкость как успокаивающее и обволакивающее средство.

Наружно настойки саркосомы используют для лечения суставных заболеваний - полиартритов, ревматизма и боли в суставах.

Жидкость или спиртовую настойку втирают в больные места для уменьшения боли и воспаления. В народной медицине даже практикуют внутримышечные инъекции для борьбы с онкологическими болезнями, хотя научных доказательств этого метода пока нет.

В косметологии саркосому ценят за способность стимулировать рост волос. Внутреннюю слизистую массу наносят на кожу головы для улучшения питания волосяных фолликулов. Маски с перетертыми стенками плодовых тел применяют для омоложения кожи, улучшения ее тонуса и увлажнения.