Почему дети манипулируют родителями: психолог назвала 5 причин
Родители часто сталкиваются с манипуляциями детей. Например, когда взрослые заставляют своего ребенка делать уроки вместо того, чтобы играть в компьютерные игры. После этого он может сказать, что родители любят его меньше, чем старшего брата. В результате родители могут почувствовать вину и разрешить ребенку играть дальше.
О том, почему дети манипулируют родителями, рассказала детский психолог Карина Ищенко в своем Instagram.
Недостаточное внимание
Если ребенок не видит интереса к его личности, то он начинает манипулировать взрослыми. Таким образом, она пытается привлечь внимание.
Давление со стороны взрослых
Ребенок настолько опасается наказания за какой-то поступок, что просто начинает манипулировать родителями вымышленными болезнями и недугами.
Подражание родителям
Очень часто дети перенимают модель поведения их родителей, которая бывает далека от идеала. Не зря говорят, что "яблоко от яблоньки далеко не падает".
Поддержка бабушек и дедушек
Не секрет, что маленький провокатор начинает играть чувствами родителей, опираясь на одобрение кого-нибудь из старшего поколения семьи.
При этом жалостливые бабушки и дедушки жалуются на своих детей за жестокое, по их мнению, отношение к внукам.
Дети чувствуют слабость родителей
Мама или папа не уверены в себе личности, чувствуют вину, страх, боятся осуждения прохожих. До этого не умеют справляться с собственным раздражением и паникой, тогда малыш будет манипулировать их эмоциями.
Истерика в магазине станет для него обычным делом, чтобы получить, например, желаемую игрушку.
Раньше мы писали о том, какие фразы категорически нельзя говорить детям.
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