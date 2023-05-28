Надежная защита от комаров и других насекомых: как быстро сделать москитную сетку своими руками
Комары отравляют жизнь людям и даже домашним животным. В этом году их очень много и украинцы часто жалуются, что становятся лакомством для этих насекомых днем и ночью, дома и на улице. Но есть отличный способ защиты от комаров дома - москитная сетка.
Как сделать такую сетку своими руками - читайте в материале Styler ниже.
Удобство таких сеток в том, что вы можете сделать ее по индивидуальным размерам и приспособить под любое окно. А еще - такая сетка будет экономной.
Способ 1
Вам понадобится:
- Сетка
- Пластиковый уголок (его продают в строительных магазинах для применения в монтаже керамической плитки 2,5 метра)
- Клеевой пистолет
- Канцелярский нож
- Рулетка
- Карандаш
Как сделать сетку:
Измерьте окно, на которое вы поставите сетку
Нарежьте уголок по засечкам и загните до необходимых размеров окна. Соберите раму из уголков. По необходимости - сделайте перепонку для жесткости (с двух сторон сетки). Тогда ваша сетка не будет провисать.
Вырежьте сетку и приклейте к уголку клеевым пистолетом.
Способ 2
Вам понадобится:
- Сетка
- Тонкий деревянный брус (чтобы он зашел в завесу для пластикового окна)
- Пила
- Рулетка
- Карандаш
Как сделать сетку:
Отпилите брус четко по размеру проймы окна
Натяните сетку и закрепите брусом. Фиксировать ничего не нужно.
Но! Окно с такой сеткой закрываться не будет.
Кстати, ранее мы писали о том, какие домашние средства отлично защитят от укусов комаров.
А еще рассказывали о том, как правильно ухаживать за ранкой после укуса комара.