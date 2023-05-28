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Надежная защита от комаров и других насекомых: как быстро сделать москитную сетку своими руками

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Воскресенье 28 мая 2023 11:38
Надежная защита от комаров и других насекомых: как быстро сделать москитную сетку своими руками Как своими руками сделать сетку от комаров (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Комары отравляют жизнь людям и даже домашним животным. В этом году их очень много и украинцы часто жалуются, что становятся лакомством для этих насекомых днем и ночью, дома и на улице. Но есть отличный способ защиты от комаров дома - москитная сетка.

Как сделать такую сетку своими руками - читайте в материале Styler ниже.

Удобство таких сеток в том, что вы можете сделать ее по индивидуальным размерам и приспособить под любое окно. А еще - такая сетка будет экономной.

Способ 1

Вам понадобится:

  • Сетка
  • Пластиковый уголок (его продают в строительных магазинах для применения в монтаже керамической плитки 2,5 метра)
  • Клеевой пистолет
  • Канцелярский нож
  • Рулетка
  • Карандаш

Как сделать сетку:

Измерьте окно, на которое вы поставите сетку

Нарежьте уголок по засечкам и загните до необходимых размеров окна. Соберите раму из уголков. По необходимости - сделайте перепонку для жесткости (с двух сторон сетки). Тогда ваша сетка не будет провисать.

Вырежьте сетку и приклейте к уголку клеевым пистолетом.

Способ 2

Вам понадобится:

  • Сетка
  • Тонкий деревянный брус (чтобы он зашел в завесу для пластикового окна)
  • Пила
  • Рулетка
  • Карандаш

Как сделать сетку:

Отпилите брус четко по размеру проймы окна

Натяните сетку и закрепите брусом. Фиксировать ничего не нужно.

Но! Окно с такой сеткой закрываться не будет.

Кстати, ранее мы писали о том, какие домашние средства отлично защитят от укусов комаров.

А еще рассказывали о том, как правильно ухаживать за ранкой после укуса комара.

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