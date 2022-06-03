Лобода несподівано заспівала українською: "було складно почати знову"

Українська співачка LOBODA (Світлана Лобода) представила нову пісню українською мовою під назвою "Молитва". Це перша робота артистки з початку нападу Росії на Україну.

На YouTube-каналі виконавиці був також опублікований чорно-білий кліп на композицію.

Пісня присвячена тому, що відбувається в Україні та боротьбі нашої країни за свою свободу і незалежність.

"Я довго не могла зібрати себе. Перші дні я просто плакала. Вся моя сім'я, як і сотні інших сімей вибиралася з горілого Ірпеня. Всі мої дії були спрямовані на їх порятунок і допомогу тим, кому вона була життєво необхідна. Всі історії, і свою особисту, я пережила кожну секунду з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а потім мене знайшла "Молитва", - розповіла Лобода.

За словами зірки, це не пісня, а висловлювання. Для Світлани це "спроба проговорити для самої себе, що любов обов'язково переможе смерть, а "світло переможе темряву".

Співачка зізналася, що їй було непросто знову почати співати.

"Наша Україна, безсумнівно вистоїть і знову розквітне. Наші люди обов'язково будуть щасливі на своїй землі. "Молитва" - це мій біль, покладений на ноти. Було складно почати знову співати. Дуже складно. Але музика, як тонка смужка світла, пробивається крізь найчорніші дні. Ми ще будемо святкувати життя на нашій прекрасній землі і пісні будемо співати не від болю, а від щастя!" - впевнена Лобода.

Зйомки відеоряду для "Молитви" проходили в Ризі, в церкві Святого Петра.

Крім артистки, у відео також брали участь 45 музикантів Ризького оркестру, а над створенням пісні і кліпу працювала українська і латвійська команда, під керівництвом інді Хайта, режисера з Ізраїлю.

Локація, оркестр і багато організаційних моментів були надані Латвією абсолютно безкоштовно, в якості підтримки української творчої команди.

Світлана Лобода заспівала українською мовою (фото: прес-служба співачки)