Три главные причины, которые разрушают самые крепкие отношения

Даже отношения когда-то нежные, трепетные и крепкие, не выдержат, когда появятся такие разрушители, как критика, контроль, обесценение, игнорирование проблем и неумение говорить и слушать.

Контроль

Когда партнеры начинают контролировать друг друга, возникают запреты на занятие любимым делом, встречи с друзьями, родственниками, они начинают ограничивать свободу любимого человека.

Любой человек имеет право на личное пространство. Если ваш партнер этого не понимает, и нуждается в отчете - с кем, где, когда вы были, в ваших отношениях реальная проблема.

Критика

Говорят, что критика не всегда бывает полезной. На самом деле не бывает полезной критики. Партнерам лучше подчеркивать хорошее друг в друге, а не выискивать и сосредотачиваться на плохом.

Критика в отношениях не может быть конструктивной. Она оскорбляет и унижает партнера, настраивая против любимого человека.

Игнорирование проблем

Много вреда отношениям приносит позиция, когда партнеры сознательно не замечают, что в отношениях что-то идет не так, закрывают глаза на явные противоречия, не обсуждают общие планы на будущее.

Не стоит думать, что оно "как-то само пройдет". Имеющиеся проблемы только будут накапливаться, пока не превратятся в огромный снежный ком, который и разрушит ваши отношения.