Три факта о пчелах, которые были подтвержденныне наукой

Пчелы - удивительные существа, играющие ключевую роль в поддержании экосистемы нашей планеты. Эти маленькие труженики всегда имели огромное влияние и человечество.

Мед можно хранить вечно

Мед - уникальный продукт, который может храниться веками. Главные причины этого - высокая кислотность, отсутствие влаги и наличие перекиси водорода. Из-за этого мед становится неблагоприятной средой для развития бактерий и микробов.

В первоначальном виде нектар, из которого производится мед, содержит много воды. Пчелы решают эту проблему, улетучивая лишнюю влагу, махая крыльями, после чего процесс производства продолжается.

Далее пчелы переваривают нектар и откладывают его в соты, добавляя специальный фермент из своих желудков. Он, в свою очередь, способствует выделению перекиси водорода - природного защитника от бактерий.

Основной враг меда - вода, как только она попадает в мед, он начинает портиться. Однако при правильном хранении этот продукт может оставаться свежим очень долго.

В древности мед часто применяли для обработки ожогов и ран, поскольку благодаря антисептическим свойствам он предотвращает размножение микроорганизмов и распространение инфекции.

Пчелы-кукушки

Пчелы-кукушки получили свое название из-за сходства с одноименными птицами, подкладывающими свои яйца в чужие гнезда. Эти пчелы не строят собственных гнезд, а оставляют потомство в ульях других видов. Личинка пчелы-кукушки уничтожает местную пчелу, после чего использует запасенную пыльцу для своего развития. Взрослые пчелы этого вида живут поодиночке, не создавая колоний.

В 2018 году ученые сделали интересное открытие: в музейных коллекциях североамериканских пчел нашли 15 новых видов пчел-кукушек рода Epeolus. Это увеличило количество известных североамериканских видов этого рода до 43. Они больше напоминали ос, чем обычных пчел, и только с помощью тестов ДНК удалось их идентифицировать как отдельные виды.

Древний усилитель мозга

Приблизительно 2,5 миллиона лет назад гоминиды отделились от обезьян и начали развивать больший мозг. В этот период произошли изменения, которые привели к дальнейшему увеличению объема серого вещества и развитию умственных способностей, отличавших их от других животных.

Исследователи считают, что питание, в частности мед, сыграло немаловажную роль в процессе эволюции. Мед содержит глюкозу и концентрированную энергию, что сделало его идеальным источником питания для гоминидов. Тогда доступным был только дикий мед, который имел еще большую ценность, поскольку содержал частицы личинок пчел, минералы, витамины, жиры и белки.

Хотя в палеонтологических исследованиях нет прямых доказательств потребления меда гоминидами, современные исследования людей и приматов свидетельствуют в пользу этой теории. Дикий мед до сих пор остается важной частью рациона некоторых племен, а приматы используют различные инструменты, чтобы извлечь его из ульев.