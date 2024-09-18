Почему пчелы погибают после того, как жалят? Жесткая причина, о которой не все знают

Пчелы жалят только в случае опасности, когда ощущают угрозу. А после укуса насекомое погибает из-за особого строения жала.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что происходит с пчелами после укуса и почему.

Последствия укуса для пчелы

Никому не нравится, когда пчела жалит, но для самих насекомых это гораздо хуже, чем для нас. После укуса пчела сразу умирает, и причина этого может показаться ужасной.

В видео на TikTok пользователь @footdocdana рассказала о том, что происходит с пчелами после того, как они жалят, и это произвело на многих ужасное впечатление. Она объяснила, что из-за зазубренности пчела не может вытащить жало из кожи. В результате, пытаясь уволиться, она разрывает свое брюшко, оставляя жало в теле.

Эта трагическая ситуация приводит к гибели пчелы, поскольку она теряет жизненно важные органы при попытке вырваться.

"Пчелы обычно жалят только тогда, когда чувствуют угрозу. Помните, что большинство медоносных пчел не агрессивны; они лишь обороняются. Медоносная пчела умирает после укуса, поэтому жалит только в крайних случаях," - отмечает Buddha Bee Apiary.

Почему пчелы жалят

Агрессия пчел может быть вызвана несколькими факторами. Одной из основных причин есть неприятные запахи. Это могут быть перегар, дым, духи или пот. Такие ароматы могут раздражать пчел и заставлять их нападать.

Другой причиной являются резкие движения или развевающиеся на ветру волосы. Пчелы могут воспринимать такие движения, как угрозу и реагировать агрессивно.

Темная одежда, особенно черная, также может спровоцировать пчел. Черный цвет привлекает внимание насекомых и может рассматриваться как сигнал опасности.

Также на поведение пчел могут влиять изменения в погоде или атмосферном давлении. Это будет делать насекомых более агрессивными. Кроме того, погодные условия могут вызвать у пчел стресс и снижать их толерантность к потенциальным угрозам.

Чем осы отличаются от пчел

В отличие от пчел осы не умирают после укуса, поскольку их жала устроены по-другому. Это объяснение вызвало настоящий интерес среди комментаторов, которые спрашивают: "Почему именно так?" или удивляются, говоря: "Ого, это так интересно". Кроме этого, люди оставляли комментарии типа "Ничего себе!", пытаясь понять разницу между пчелами и осами.

Если вас ужалила пчела, клиника Майо рекомендует применить крем с гидрокортизоном или лосьон с каламином, чтобы уменьшить покраснение, зуд и отек. Если эти симптомы остаются, можно принять антигистаминный препарат. Важно избегать расчесывания места укуса, поскольку это может усугубить состояние и увеличить риск инфекции.