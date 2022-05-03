Лікар назвала найшкідливіший вид макаронів: відмовтеся від них зовсім

Макарони - не найкорисніша їжа, захоплюватися якою - ідея так собі. Але є певні сорти, від яких слід зовсім відмовитися. Така їжа ненадовго насичує, але не дає нічого корисного, а тільки шкодить.

Про це повідомила американський лікар Люсія Гарсіа, пише Quora .

Йдеться про макарони (локшину) швидкого приготування - попросту "мівіну". Головними перевагами такої їжі є дешевизна і швидкість. Але лікарі кажуть - здоров'я дорожче.

Згідно зі статистикою Всесвітньої асоціації локшини швидкого приготування (WINA), в 2020 році в усьому світі було спожито 116,56 мільярда локшини швидкого приготування, при цьому споживання на душу населення становить 15 порцій.

Що з себе представляє локшина швидкого приготування

По суті це смажені продукти. З тіста нарізають локшину, потім готують на пару, обсмажують, формують і упаковують в окремі блоки.

Локшина швидкого приготування - калорійний і жирний продукт. Вживання в їжу локшини швидкого приготування може легко призвести до ожиріння.

У 100 грамах локшини швидкого приготування міститься близько 480 калорій, 22 грами жиру, 6 грамів солі і всього 10 грамів білка, при цьому вміст харчових волокон, вітамінів і мінералів практично дорівнює нулю.

Чому локшина небезпечна

Лікар каже, що вітаміни, мінерали та харчові волокна є трьома важливими поживними речовинами для людського організму, і нестача цих поживних речовин може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям.

Крім того, вміст солі в локшині швидкого приготування явно великий, пакетик локшини швидкого приготування містить близько 6 грамів солі, а надмірне вживання солі завдасть шкоди нашому здоров'ю.