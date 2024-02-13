Снаряд взорвался в 10 метрах от воина. В Днепре спасли защитника с тяжелым ранением шеи

Медики в Днепре спасли воина из Донбасса, который получил тяжелое минно-взрывное ранение в шею, которое могло стать смертельным.

Историю военного рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию генерального директора Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова Сергея Рыженко в Facebook.

История спасенного воина

Владислав родился и вырос в Донецкой области в поселке Нью-Йорк. В начале полномасштабной войны записался в ВСУ. На позиции при обстреле Владислав получил крайне тяжелое ранение. Снаряд 152 калибра взорвался в 10 метрах от него. Воина спасла подготовку и защитная оснастка.

"Память стерла все ужасное, что было потом. Говорит, когда пришел в себя и прочитал на халате медсестры надпись "больница Мечникова", подумал: "Класс. Я в лучшей больнице. Меня здесь точно спасут", - добавляет Рыженко.

У Владислава было минно-взрывное ранение шеи большим обломком, которое могло стать смертельным.

"Военные медики стабилизировали воина, экстренно доставили в Мечникова. На КТ увидели разрыв верхней доли левого легкого, перелом бедра, перелом надколенника, много обломков", - говорит врач.

Владислав перенес несколько операций. Возле воина постоянно его мама и невеста Настя, которая на последнем свидании перед ранением пообещала всегда быть рядом с любимым.

"Стальной характер помогает все выдержать. Хочет вставать, ходить и бегать. Мы все, врачи и медсестры Мечникова, ему это гарантируем", - говорит Рыженко.

Владислав признается, что мечтает переписать на украинский язык татуировку возле сердца, которое когда-то сделал на русском "Места нет", ведь в душе он настоящий украинец.

Татуировку возле сердца Владислав хочет перебить на украинский язык (фото: Facebook/ Сергей Рыженко)