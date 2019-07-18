Ляшко пропонує відправляти суддів на два тижні в тюрму

Фото: Олег Ляшко (rada.gov.ua)

Це ж стосується прокурорів і поліцейських, зазначив Ляшко

Кожного, хто претендує на посаду судді, прокурора чи поліцейського треба відправити на два тижні в тюрму. Про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ході зустрічі з людьми в Новгород-Сіверському у Чернігівській області, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу РПЛ.

На його переконання, запропоновані заходи допоможуть здолати корупцію в правоохоронному середовищі.

"У нас зараз так: якщо хабаря не дав – ніякої правди в судах не знайдеш. Бо призначають "мажорів", які у 25 років суддями стали, все життя працюють, звільнити їх чи притягнути до відповідальності неможливо. І служать вони тому, хто їх призначив. Тому я пропоную, щоб всіх суддів та прокурорів обирав народ і кожного, хто претендує на ці посади – на два тижні в тюрму. Коли прокурор чи суддя перед тим, як вершити долі інших людей, сам два тижні в тюрмі посидить, баланди похлібає, без передачок і нормальних умов поживе, то може у нього більше совісті та відповідальності з’явиться. І знатиме, чим він закінчить, коли братиме хабарі", - наголосив Ляшко.

Лідер РПЛ підкреслив, подібні закони діють у багатьох розвинутих країнах і рівень корупції там невеликий.

"У Скандинавських країнах – найнижчий рівень корупції, тому що суддя і прокурор знає: буде брати хабарі, обманювати людей, судити не по закону – попаде в тюрму. І кожен перед тим, як стати суддею чи прокурором, має посидіти у тюрмі. Я вважаю, що так само має бути і в Україні. Це буде справжня антикорупційна реформа, а не те, що зараз – мільйонні зарплати, офіси на тисячі людей, а реальної боротьби з корупцією немає. Тому і країна бідна – 5% жирують, а 95% на них пахають. І немає справедливості", - зауважив Ляшко.