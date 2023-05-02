Тренинг от Фонда Ахметова для специалистов социальной сферы собрал более 300 участников

"Я на этом посту работаю недавно. Поэтому мне было интересно все. В частности, как заполнять документацию, оценивать потребности, вести дневник работы и т.д. Мне стали более понятны шаги - с чего начинать и как двигаться дальше. Все объяснения были конкретными, четкими и детальными". Еще были полезны психологические советы для работников нашей сферы. Работать с людьми, пережившими потери, очень сложно, и мы должны уметь помочь не только им, но и себе. Я очень благодарю за тренинг и буду ждать следующего", - рассказала Инна Чаглий, психология коммунального учреждения "Центр предоставления коммунальных услуг" Хотинского городского совета.

"Понравилось передача практического опыта, предоставление конкретных советов поведения в определенной ситуации, пример-образец заполнения документов. Воспитание - или, точнее - перевоспитание, обучение детей из семей, поведение которых не поддается коррекции до определенного общественно-полезного уровня, порой бывает сложным даже в семьях, которые прошли обучение... Благодарю за возможность с помощью ваших мероприятий увидеть новые варианты решения проблем, новые контакты", - отметила Олеся Барасюк, начальница службы по делам детей Коршевского сельского совета.

"Проведение тренинга было логичным и доступным. Хорошо, что более подробно была изложена информация о приемных семьях. Вся информация полезна. Война - это плохо и трудно для всех. Все возникающие вопросы решались по мере поступления. Хорошо, что с самого начала велся учет всех категорий детей, следили за появлением новых государственных документов, которыми руководствовались в своих действиях", - отметила Лилия Вилянская, начальница отдела "Служба по делам детей" Клишковецкого сельского совета.

Программа "Ринат Ахметов - Детям. Сиротству - нет" постоянно оказывает информационную поддержку украинским семьям и сотрудникам служб, которые помогают семьям. В частности, проводит бесплатные тренинги для родителей-усыновителей, опекунов, приемных родителей и родителей-воспитателей, профессиональные мероприятия.