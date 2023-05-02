Тренінг від Фонду Ахметова для фахівців соціальної сфери зібрав понад 300 учасників

Понад 300 учасників долучилися до відеотрансляції на тему "Соціальний супровід та підтримка сімей опікунів, прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу" - заходу, який було проведено Фонду Ріната Ахметова 27 квітня спеціально для фахівців соціальної сфери.

"Я на цій посаді працюю недавно. Тому мені було цікаво все. Зокрема, як заповнювати документацію, оцінювати потреби, вести щоденник роботи тощо. Мені стали зрозуміліші кроки - з чого починати і як рухатися далі. Всі пояснення були конкретними, чіткими й детальними. Ще були корисними психологічні поради для працівників нашої сфери. Працювати з людьми, які пережили втрати, дуже складно, і ми маємо вміти допомогти не лише їм, а і собі. Я дуже дякую за тренінг і чекатиму на наступний", - розповіла Інна Чаглій, психологиня комунальної установи "Центр надання комунальних послуг" Хотинської міської ради.

"Сподобалось передавання практичного досвіду, надання конкретних порад поведінки в певній ситуації, приклад-зразок заповнення документів. Виховання - чи, точніше - перевиховання, навчання дітей з сімей, поведінка яких не піддається корекції до певного суспільно-корисного рівня, часом буває складною навіть в сім’ях, які пройшли навчання... Тож дякую за можливість за допомогою ваших заходів побачити нові варіанти вирішення проблем, нові контакти", - зазначила Олеся Барасюк, начальниця служби у справах дітей Коршівської сільської ради.

"Проведення тренінгу було логічним і доступним. Добре, що більш детально була викладена інформація про прийомні сім’ї. Уся інформація корисна. Війна - це погано і важко для всіх. Усі питання, які виникали, вирішувалися по мірі надходження. Добре, що з самого початку вівся облік усіх категорій дітей, слідкували за появою нових державних документів, якими керувалися у своїх діях", - відмітила Лілія Вілянська, начальниця відділу "Служба у справах дітей" Клішковецькоі сільської ради.

Програма "Рінат Ахметов - Дітям. Сирітству - ні" постійно надає інформаційну підтримку українським родинам та співробітникам служб, які допомагають сім’ям. Зокрема, проводить безкоштовні тренінги для батьків-усиновителів, опікунів, прийомних батьків та батьків-вихователів, професійні заходи.