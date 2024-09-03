Тренерская отставка в "Оболони". Иващенко провалил старт сезона, но не хочет уходить из-за денег

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.ua .

"У меня была встреча с директором ФК "Оболонь" Александром Резниченко, который после обмена мнениями о выступлении команды на старте чемпионата УПЛ сообщил, что в клубе в моих услугах больше не заинтересованы. Знаете, говорят, что у главного тренера всегда должен быть собран чемодан. И все же, я не ожидал такой развязки", - говорит он.

При этом Иващенко утверждает, что "никаких предложений от Резниченко не услышал, хотя отдал "Оболони" около 20 лет, как футболист и как тренер".

"Я сказал, что подпишу заявление об увольнении только после того, как со мной полностью рассчитаются, ведь у меня контракт с "Оболонью" еще на год", - добавил 43-летний специалист.

Пока известно, что временно исполнять обязанности главного тренера "Оболони" будет ассистент Иващенко - Александр Антоненко.

Тем временем руководство клуба уже приступило к поискам нового наставника. Одним из кандидатов является Сергей Шищенко, который в прошлом сезоне вывел житомирское "Полесье" в квалификацию Лиги конференций.

Также появилась информация, что команду может возглавить белорусский специалист Олег Дулуб, который в прошлом сезоне тренировал черкасский ЛНЗ.

Как играла "Оболонь" под руководством Иващенко

Валерий Иващенко работал наставником "Оболони" с 2021 года. Именно под его руководством команда в 2023 году вышла в УПЛ.

В первом сезоне в элите "пивовары" финишировали на 14-м месте, поэтому вынуждены были отстаивать право остаться в высшем дивизионе в переходных матчах. С этим команда успешно справилась, переиграв земляков из "Левого Берега" (1:0, 1:1).

Последние четыре матча "Оболонь" проиграла с общим счетом 0:12 (фото: УПЛ)

Однако старт сезона-2024/25 стал для команды провальным. В пяти матчах она лишь раз сыграла вничью - в первом туре (2:2 - с "Колосом"). Затем проиграла следующие четыре встречи с общим счетом 0:12.

После пяти туров "Оболонь", имея в активе одно очко, занимает последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице.