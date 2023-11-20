Тренер сборной Италии заговорил о "спорте вне политики" перед матчем с Украиной

Перед матчем отбора на Евро 2024 Украина - Италия, который состоится 20 ноября, тренер "скуадра адзурра" Лучано Спаллетти разозлил заявлением о "спорте вне политики".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-конференцию Спаллетти.

Что сказал тренер сборной Италии

Во время встречи с журналистами один из представителей СМИ напомнил итальянскому специалисту, что тот в мае поздравил питерский "Зенит" и его президента - главу Газпрома Алексея Миллера - с чемпионским титулом в РФ.

"Можете объяснить, почему через полтора года после полномасштабного вторжения России в Украину вы публично поддерживаете клуб, владельцы которого финансируют захватывающую и убивающую тысячи украинцев войну?" - спросил журналист.

Лучано Спаллетти (фото: instagram.com/azzurri)

Спаллетти попытался ответить. Но получилось, мягко говоря, неловко.

"Во-первых, в той команде я тренировал многих футболистов и работал со многими тренерами. Кроме того, осталось 5 сотрудников, с которыми и я работал в этой команде. В мое время Алексей Миллер также возглавлял клуб. Я получил поздравление с победой в своем чемпионате (тогда Спаллетти тренировал "Наполи" - Ред.) и думаю, что имел право сделать то же самое, поздравив их с победой в их чемпионате", - сказал он.

После этих слов итальянский тренер добавил, что, по его мнению, "чуть-чуть некорректно привязывать спортивные события, спортивную деятельность к конфликту", с которыми он "категорически не согласен".

"Я против любого конфликта и войны вообще. Мы, итальянцы, в том числе сборная Италии, очень близки к тем страдающим. Я и все мы думаем о людях, которые хотят жить в мире, о детях, которых уже нет ", - объяснил Лучано.

"Хочу отметить: мы очень надеемся, что этот конфликт как можно быстрее закончится. Мы близки ко всем страдающим. Я также должен вспомнить о людях, пострадавших от паводка в Тоскане", - резюмировал коуч "синей команды".

Реакция на слова Спаллетти

На несуразные оправдания Спаллетти одним из первых отреагировал бывший капитан сборной Украины по теннису Сергей Стаховский, сейчас воюющий в составе ВСУ.

"Звучено Спаллетти, ну и шутник ты. Спорт вне политики? Приветствовать главу газпрома, главного донора войны в Украине… Хвойда", - написал Стаховский в своем Instagram.

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