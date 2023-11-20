Тренер збірної Італії заговорив про "спорт поза політикою" перед матчем з Україною
Перед матчем відбору на Євро 2024 Україна - Італія, який відбудеться 20 листопада, тренер “скуадра адзурра" Лучано Спаллетті розізлив заявою про “спорт поза політикою".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-конференцію Спаллетті.
Що сказав тренер збірної Італії
Під час зустрічі з журналістами, один з представників ЗМІ нагадав італійському фахівцеві, що той у травні привітав пітерський “Зеніт” і його президента - голову Газпрому Олексія Міллера - з чемпіонським титулом у РФ.
"Можете пояснити, чому через півтора року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ви публічно підтримуєте клуб, власники якого фінансують війну, яка захоплює та вбиває тисячі українців?" - запитав журналіст.
Лучано Спаллетті (фото: instagram.com/azzurri)
Спаллетті спробував відповісти. Але вийшло, м’яко кажучи, незграбно.
"По-перше, в тій команді я тренував багатьох футболістів і працював з багатьма тренерами. Крім того, залишилися 5 співробітників, з якими і я працював у цій команді. У мій час Олексій Міллер також очолював клуб. Я отримав привітання з перемогою у своєму чемпіонаті (на той час Спаллетті тренував "Наполі" - Ред.) і думаю, що мав право зробити те ж саме, привітавши їх з перемогою в їхньому чемпіонаті", - сказав він.
Після цих слів італійський тренер додав, що, на його думку, "трішки некоректно прив'язувати спортивні події, спортивну діяльність до конфлікті", з якими він "категорично не згодний".
"Я проти будь-якого конфлікту та війни взагалі. Ми, італійці, в тому числі збірна Італії, дуже близькі до тих людей, які страждають. Я і всі ми думаємо про людей, які хочуть жити в мирі, про дітей, яких вже немає", - пояснив Лучано.
"Хочу зазначити: ми дуже сподіваємось, що цей конфлікт якнайшвидше закінчиться. Ми близькі до всіх людей, які зазнають страждань. Я також повинен згадати про людей, які постраждали від паводка у Тоскані", - резюмував коуч "синьої команди".
Реакція на слова Спаллетті
На недолугі виправдання Спаллетті одним з перших відреагував колишній капітан збірної України з тенісу Сергій Стаховський, який зараз воює у складі ЗСУ.
"Лучано Спаллетті, ну й жартівник ти. Спорт поза політикою? Вітати голову газпрому, головного донора війни в Україні… Хвойда", - написав Стаховський в своєму Instagram.
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